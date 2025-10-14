ETV Bharat / state

दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र का महासंयोग, जान लें उत्तम मुहूर्त, मिलेगा विशेष लाभ

बाड़मेर : दीपों के महापर्व दीपावली से से पूर्व शुभ कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र का आरंभ आज से हो रहा है. यह नक्षत्र 24 घंटे 6 मिनट तक रहेगा, जो इसे विशेष बनाता है. ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है. यह धन, यश और वैभव का प्रतीक है, इसलिए इस नक्षत्र में शुभ कार्यों की शुरुआत प्रॉपर्टी ओर वाहन की खरीदारी के साथ निवेश करने की परंपरा है.

श्री शंभू गणेश ज्योतिष बाड़मेर के पंडित संतोष शर्मा ने बताया कि पुष्य नक्षत्र हर महीने आता है, लेकिन दीपावली से पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व है. उन्होंने बताया कि पंचांग के अनुसार आज यानी मंगलवार को सुबह 11:54 बजे से कल बुधवार को सुबह 11:59 बजे तक पुष्य नक्षत्र का शुभ योग रहेगा. इस दौरान किए गए कार्य पुण्यदायी और फल देने वाले होंगे. पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में आठवां स्थान रखता है और इसे सबसे शुभ माना जाता है. यह धन, यश और वैभव का प्रतीक है और इसे शास्त्रों में 'अमरेज्य' भी कहा गया है, जिसका अर्थ है 'वह नक्षत्र जो जीवन में स्थिरता और अमरता लाता है.