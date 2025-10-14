दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र का महासंयोग, जान लें उत्तम मुहूर्त, मिलेगा विशेष लाभ

ETV Bharat / state

पुष्य नक्षत्र में खरीदारी लाभदायक
पुष्य नक्षत्र में खरीदारी लाभदायक (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
बाड़मेर : दीपों के महापर्व दीपावली से से पूर्व शुभ कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र का आरंभ आज से हो रहा है. यह नक्षत्र 24 घंटे 6 मिनट तक रहेगा, जो इसे विशेष बनाता है. ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शुभ माना जाता है और इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है. यह धन, यश और वैभव का प्रतीक है, इसलिए इस नक्षत्र में शुभ कार्यों की शुरुआत प्रॉपर्टी ओर वाहन की खरीदारी के साथ निवेश करने की परंपरा है.

श्री शंभू गणेश ज्योतिष बाड़मेर के पंडित संतोष शर्मा ने बताया कि पुष्य नक्षत्र हर महीने आता है, लेकिन दीपावली से पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व है. उन्होंने बताया कि पंचांग के अनुसार आज यानी मंगलवार को सुबह 11:54 बजे से कल बुधवार को सुबह 11:59 बजे तक पुष्य नक्षत्र का शुभ योग रहेगा. इस दौरान किए गए कार्य पुण्यदायी और फल देने वाले होंगे. पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में आठवां स्थान रखता है और इसे सबसे शुभ माना जाता है. यह धन, यश और वैभव का प्रतीक है और इसे शास्त्रों में 'अमरेज्य' भी कहा गया है, जिसका अर्थ है 'वह नक्षत्र जो जीवन में स्थिरता और अमरता लाता है.

दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र का महासंयोग (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

पंडित शर्मा ने आगे कहा कि इस दौरान लंबे समय तक चलने वाले स्थायी कार्य करने चाहिए. पुष्य नक्षत्र निवेश, सोना-चांदी, संपत्ति, वाहन खरीदने, बहीखाता नवीनीकरण और दीपावली की खरीदारी के लिए अत्यंत लाभकारी होता है. यही कारण है कि दीपावली से पहले लोग पुष्य नक्षत्र का इंतजार करते हैं. उन्होंने कहा दीपावली के समय स्वर्ण खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त को प्राथमिकता दी जाती है. पुष्य नक्षत्र और धनतेरस, ये दोनों ही दिन निवेश के लिए सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं. इस शुभ अवसर का लाभ उठाते हुए लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और जीवन में समृद्धि लाने का प्रयास करते हैं.

