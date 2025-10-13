दीपावली से पहले दो दिन का बन रहा शुभ संयोग, सुख-समृद्धि लेकर आ रहा पुष्य नक्षत्र
इस बार 14 और 15 अक्टूबर को रहेगा पुष्य नक्षत्र, GST का बाजार में असर दिखेगा. धनतेरस और दीपावली से पहले खरीदारी का विशेष संयोग.
विदिशा: दीपावली के पहले इस बार पुष्य नक्षत्र दो दिनों तक रहेगा. इन दोनों दिनों में खरीदारी और नए कार्यों की शुरुआत को अत्यंत शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह समय धन, सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला संयोग लेकर आ रहा है. पुष्य नक्षत्र 14 अक्टूबर मंगलवार को प्रातः 11:54 बजे से शुरू होकर 15 अक्टूबर बुधवार को सुबह 11:59 बजे तक रहेगा. इस अवधि में कोई भी नया कार्य या खरीददारी सफलता और स्थायित्व देने वाला माना गया है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में आठवां और सबसे शुभ नक्षत्र है. इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा गया है. इसके देवता बृहस्पति हैं और स्वामी ग्रह शनि हैं. विदिशा के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद शास्त्री बताते हैं "पुष्य नक्षत्र का संबंध स्थायित्व और समृद्धि से होता है. शनि स्थिरता के कारक हैं, इसलिए इस नक्षत्र में किए गए कार्य लंबे समय तक स्थायी फल देते हैं. यही कारण है कि इस समय खरीदे गए वाहन, मकान, भूमि या आभूषण दीर्घकालिक लाभ और सुख-संपत्ति का प्रतीक माने जाते हैं."
दो दिन का मिलेगा शुभ अवसर
पुष्य नक्षत्र सामान्यतः एक दिन का होता है, लेकिन इस बार यह दो दिनों तक रहेगा. इस बार मंगलवार और बुधवार दोनों दिन इसका प्रभाव रहेगा. इस कारण दीपावली से पहले यह अवधि लोगों के लिए खरीददारी का स्वर्णिम अवसर मानी जा रही है. पंडित शास्त्री के अनुसार इस अवधि में वाहन, सोना-चांदी, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, फर्नीचर, कपड़े, भूमि या मकान खरीदना अत्यंत लाभकारी रहेगा.
धनतेरस और दीपावली से पहले का विशेष संयोग
इस बार पुष्य नक्षत्र धनतेरस और दीपावली से पहले पड़ रहा है, जिससे इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है. व्यापारी वर्ग के लिए यह समय विशेष रूप से उत्साहजनक है क्योंकि दो दिन तक शुभ ग्रह योग बन रहे हैं. बाजारों में रौनक बढ़ने की पूरी संभावना है. वहीं आम लोग भी इस अवसर पर शुभ मुहूर्त का लाभ उठाकर आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी कर सकेंगे.
क्या न करें पुष्य नक्षत्र में
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पुष्य नक्षत्र में केवल शुभ कार्य ही करने चाहिए. इस दिन किसी का दिल दुखाना, विवाद करना या क्रोध करना अशुभ माना जाता है. इस नक्षत्र में की गई पूजा-पाठ, दान-पुण्य और जरूरतमंदों की सहायता से ग्रह दोषों में कमी आती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
पुष्य नक्षत्र प्रारंभ: 14 अक्टूबर, सुबह 11:54 बजे
समाप्ति: 15 अक्टूबर, सुबह 11:59 बजे
देवता: बृहस्पति, स्वामी ग्रह: शनि
शुभ कार्य: खरीददारी, नया कार्य आरंभ, निवेश, गृह प्रवेश, वाहन/सोना खरीदना
इनसे करें बचाव: नकारात्मक भावनाएं, झगड़ा, क्रोध
दीपावली से पहले पड़ रहा यह पुष्य नक्षत्र न केवल खरीददारी के लिए शुभ है बल्कि यह स्थायित्व और समृद्धि का प्रतीक भी है. ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि जो लोग इस शुभ संयोग में अच्छे कार्य करेंगे, उन्हें दीर्घकालिक सफलता और खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त होगा.