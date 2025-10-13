ETV Bharat / state

दीपावली से पहले दो दिन का बन रहा शुभ संयोग, सुख-समृद्धि लेकर आ रहा पुष्य नक्षत्र

विदिशा: दीपावली के पहले इस बार पुष्य नक्षत्र दो दिनों तक रहेगा. इन दोनों दिनों में खरीदारी और नए कार्यों की शुरुआत को अत्यंत शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह समय धन, सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला संयोग लेकर आ रहा है. पुष्य नक्षत्र 14 अक्टूबर मंगलवार को प्रातः 11:54 बजे से शुरू होकर 15 अक्टूबर बुधवार को सुबह 11:59 बजे तक रहेगा. इस अवधि में कोई भी नया कार्य या खरीददारी सफलता और स्थायित्व देने वाला माना गया है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में आठवां और सबसे शुभ नक्षत्र है. इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा गया है. इसके देवता बृहस्पति हैं और स्वामी ग्रह शनि हैं. विदिशा के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद शास्त्री बताते हैं "पुष्य नक्षत्र का संबंध स्थायित्व और समृद्धि से होता है. शनि स्थिरता के कारक हैं, इसलिए इस नक्षत्र में किए गए कार्य लंबे समय तक स्थायी फल देते हैं. यही कारण है कि इस समय खरीदे गए वाहन, मकान, भूमि या आभूषण दीर्घकालिक लाभ और सुख-संपत्ति का प्रतीक माने जाते हैं."

ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद शास्त्री (ETV Bharat)

दो दिन का मिलेगा शुभ अवसर

पुष्य नक्षत्र सामान्यतः एक दिन का होता है, लेकिन इस बार यह दो दिनों तक रहेगा. इस बार मंगलवार और बुधवार दोनों दिन इसका प्रभाव रहेगा. इस कारण दीपावली से पहले यह अवधि लोगों के लिए खरीददारी का स्वर्णिम अवसर मानी जा रही है. पंडित शास्त्री के अनुसार इस अवधि में वाहन, सोना-चांदी, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, फर्नीचर, कपड़े, भूमि या मकान खरीदना अत्यंत लाभकारी रहेगा.

धनतेरस और दीपावली से पहले का विशेष संयोग