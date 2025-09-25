ETV Bharat / state

पुलिस कार्रवाई से नाराज पुष्कर के होटल व्यवसायी, मेले से दूरी बनाने की चेतावनी

पुष्कर के एक होटल में पूर्व मंजूरी लेने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की. होटल व्यवसायियों ने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है.

Pushkar hoteliers protest
अजमेर में पुलिस अधिकारियों से मिलने आए होटल व्यवसायी (Etv Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 8:12 PM IST

अजमेर: पुष्कर के होटल व्यवसायियों में पुलिस कार्रवाई को लेकर उपजा रोष थम नहीं रहा है. पुष्कर होटल एसोसिएशन के बैनर तले वे अजमेर जिला मुख्यालय पहुंचे, यहां उन्होंने आईजी और एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. कार्रवाई नहीं होने पर आगामी माह में पुष्कर मेले से दूरी बनाने की होटल व्यवसायियों ने चेतावनी भी दी है.

पुष्कर के होटल व्यवसायी राजेंद्र सिंह ने बताया कि चार दिन पहले पुष्कर के एक होटल में चल रही पार्टी के दौरान पुलिस ने दबिश दी. यहां 53 लोगों के खिलाफ शांति भंग में प्रकरण दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि होटल में पार्टी स्थानीय प्रशासन की मंजूरी के बाद ही की गई थी. इसके बावजूद पुलिस ने पार्टी में दबिश दी. वहीं, होटल में कमरा लेकर रह रहे लोगों को जगा कर उनसे ड्रग्स के बारे में पूछताछ की.

आईजी से मिले होटल व्यवसायी (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: पुष्कर की होटल में मांस पकाने-परोसने को लेकर भड़के तीर्थ पुरोहित, उठाई कार्रवाई की मांग

सिंह ने बताया कि जब होटल संचालक के पास स्थानीय प्रशासन की स्वीकृति थी, उसके बावजूद भी पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई पर सवालिया निशान उठता है. उन्होंने बताया कि पुष्कर में 400 से अधिक छोटे-बड़े होटल-रेस्टोरेंट हैं. पुष्कर धार्मिक और पर्यटन नगरी है. सरकार पर्यटन को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की यह कार्रवाई होटल व्यवसायियों को परेशान करने की नीयत से की जा रही है. उन्होंने कहा कि होटल व्यवसाइयों और स्थानीय प्रशासन के बीच वर्षों से सहयोगात्मक व्यवहार रहा है.

पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच हो: होटल व्यवसायी राजेंद्र महावर ने कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई होटल व्यवसाय और पर्यटन के हिसाब से ठीक नहीं है. होटल व्यवसायी आगामी दिनों में जयपुर में पर्यटन मंत्री से भी मुलाकात करेंगे. उन्हें पूरे प्रकरण के बारे में अवगत करवाएंगे. महावर ने कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. होटल संचालक दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और यदि द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है तो दबिश देने वाले पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो.उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो होटल व्यवसायी पुष्कर मेले से दूरी बना सकते हैं.

