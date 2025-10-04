ETV Bharat / state

युद्ध के बाद अब ट्रंप टैरिफ से पुष्कर के गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कारोबार को लगा ग्रहण, 40 फीसदी मंदा हुआ कारोबार

दो साल पहले तक फल-फूल रहा पुष्कर का विश्व स्तरीय गारमेंट कारोबार अब धराशायी होने के कागार पर है. पढ़िए क्यों....

ट्रंप टैरिफ से पुष्कर के गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कारोबार को झटका
ट्रंप टैरिफ से पुष्कर के गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कारोबार को झटका (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 4, 2025 at 4:33 PM IST

7 Min Read
अजमेर : तीर्थ नगरी पुष्कर की पहचान धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विश्व पटल पर है, लेकिन यह कम ही लोग जानते हैं कि गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पुष्कर का दुनिया के 30 देशों से कारोबारी नाता है. पुष्कर में बने कपड़े विदेशों में काफी पसंद किए जाते हैं. सन 1980 से पुष्कर में गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर पर हुई थी. 100 से अधिक फैक्ट्रियां पुष्कर में वर्तमान में संचालित हो रही हैं. दो वर्ष पहले तक गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार को ऐसे पंख लगे कि इनका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए था, जो अब सवा 200 करोड़ रह गया है. 10 फीसदी सालाना बढ़ोतरी करने वाला कारोबार विगत दो माह में 40 फीसदी घट गया है. कारोबार पर मंदी का साया है और कारोबार में असमंजस का माहौल है.

1980 में पुष्कर में गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई. पुष्कर में गारमेंट्स के बड़े एक्सपोर्टर (निर्यातकर्ता) लाल चंद बताते हैं कि 1980 में छोटे स्तर पर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई. पुष्कर में खरीदार घूमने के लिए आया करते थे. उन्हें कपड़े पसंद आने लगे और वह अपने मन मुताबिक कपड़े सिलवाने के लिए ऑर्डर देने लगे. 10-20 कपड़ों का वह ऑर्डर देते थे. कपड़े तैयार होने पर उन कपड़ों को पोस्ट ऑफिस से अपने देश पार्सल करते थे. धीरे-धीरे कपड़ों की डिमांड बढ़ने के साथ-साथ विदेशी खरीदारों की संख्या भी बढ़ने लगी.

पुष्कर के गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कारोबार को लगा ग्रहण (ETV Bharat Ajmer)

पढे़ं. जोधपुर हैंडीक्राफ्ट पर दोहरा संकट! अमेरिकी टैरिफ के बाद EUDR ने बढ़ाई मुश्किल, 73% मार्केट पर सीधा असर

पुष्कर में छोटी-बड़ी 100 से भी अधिक फैक्ट्रियां : सन 1989 को एक्सपोर्ट का लाइसेंस उन्हें पहली बार मिला. इसके बाद तो पुष्कर में गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग को पंख लग गए. स्थानीय कई लोगों ने गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में रुचि दिखाई. उन्होंने बताया कि वर्तमान में पुष्कर में छोटी-बड़ी 100 से भी अधिक फैक्ट्रियां हैं, जहां 10 हजार से भी अधिक लेबर काम करते हैं. इनमें दर्जी, ठेकेदार भी शामिल हैं. यह स्किल्ड लेबर बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश से हैं, जो पुष्कर में रहकर अपने हुनर और मेहनत से कारोबार को आगे बढ़ाने में सहायक हैं.

गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कारोबार की स्थिति
गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कारोबार की स्थिति (ETV Bharat GFX)

अधिक संख्या इजरायली पर्यटकों की : उन्होंने बताया कि गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के काम को 2 साल से ग्रहण लगा हुआ है. रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण यूरोप के देशों में गारमेंट एक्सपोर्ट कम हो गया है. वहीं, दूसरी ओर इजरायल और फिलीस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के कारण भी गारमेंट एक्सपोर्ट को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, पुष्कर आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे अधिक संख्या इजरायली पर्यटकों की होती है. पुष्कर में बने कपड़े इजरायली पर्यटकों को खूब रास आते हैं, इसलिए छोटे-बड़े खरीदार इजरायल से पुष्कर आते रहते हैं और उनका व्यापारिक संबंध भी पुष्कर से बन चुका है.

पुष्कर का विश्व स्तरीय गारमेंट कारोबार
पुष्कर का विश्व स्तरीय गारमेंट कारोबार (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें. ट्रंप सरकार के टैरिफ फैसले के खिलाफ जन समस्या निवारण मंच का विरोध, स्वदेशी अपनाने का आह्वान

40 फीसदी कारोबार ठप : लालचंद बताते हैं कि दो माह पहले अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद कारोबार के हालात और विकट हो गए. समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें. अमेरिका में बड़ी संख्या में पुष्कर का गारमेंट निर्यात होता है. 50 फीसदी टैरिफ होने से अमेरिकन खरीदार हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने ऑर्डर देना बंद कर दिया है. जिन अमेरिकन खरीदारों ने पहले ऑर्डर दिए थे उन्होंने भी होल्ड कर दिया है. यही वजह है कि पुष्कर में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है. 40 फीसदी कारोबार ठप हो गया है. काम नहीं होने से 60 फ़ीसदी लेबर वापस अपने घर लौट चुके हैं.

100 से अधिक फैक्ट्रियां पुष्कर में हैं
100 से अधिक फैक्ट्रियां पुष्कर में हैं (ETV Bharat Ajmer)

विदेशों में होता है गारमेंट्स निर्यात, घरेलू बाजार जीरो : उन्होंने यह भी बताया कि पुष्कर में बने गारमेंट्स का कारोबार केवल विदेश में होता है. पुष्कर के गारमेंट्स का घरेलू बाजार जीरो है. यहां स्थानीय आउटलेट्स पर भी विदेशी ही इन गारमेंट्स को खरीद पाते हैं. दरअसल, यह बिल्कुल पाश्चात्य देश के फैशन के मुताबिक होते हैं. यहां इसका बाजार नहीं है और न ही डिमांड है. ऐसे में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार को देश में फैलाना बड़े घाटे का सौदा है. उन्होंने यह भी बताया कि पुष्कर की गारमेंट फैक्ट्री में विदेशी खरीदार वहां की फैशन के मुताबिक डिजाइन भेजते हैं और सूती, पॉलिएस्टर और साड़ी के कपड़े से गारमेंट्स तैयार किए जाते हैं. कच्चा माल सूरत और अहमदाबाद से आता है.

विदेशों में होता है गारमेंट्स निर्यात, घरेलू बाजार जीरो
विदेशों में होता है गारमेंट्स निर्यात, घरेलू बाजार जीरो (ETV Bharat Ajmer)

पढे़ं. 'टैरिफ बम' से बीकानेर की वूलन इंडस्ट्री पर संकट, एक लाख रोजगार खतरे में

युद्ध के बाद अमेरिका का टैरिफ बना 'कोढ़ में खाज' : उन्होंने बताया कि चीन के साथ पुष्कर के बने गारमेंट्स की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है. दुनिया में पुष्कर के गारमेंट्स का अपना बाजार है. चीन बड़े पैमाने पर गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है. वहां की मशीनरी काफी एडवांस है जो छोटे ऑर्डर नहीं लेती है, जबकि पुष्कर में छोटे बड़े सभी तरह के ऑर्डर लिए जाते हैं. यहां तक कि कई खरीदार तो पोस्ट ऑफिस और कुरियर के जरिए भी माल खरीद कर अपने देश भेजते हैं. लालचंद बताते हैं कि पुष्कर में बने गारमेंट का बाजार अमेरिका, यूरोप के देश, ऑस्ट्रेलिया और इजरायल है. बांग्लादेश में भी गारमेंट्स की बड़ी यूनिट्स है. कई विदेशी कंपनियों ने वहां पर बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां लगाई हैं, जहां उन्हें सस्ती दर पर लेबर मिल रहे हैं, लेकिन उनसे भी कोई ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं है.

40 फीसदी मंदा हुआ कारोबार
40 फीसदी मंदा हुआ कारोबार (ETV Bharat Ajmer)

हालात और भी विकट हो जाएंगे : दरअसल, पुष्कर में बने गारमेंट्स की गुणवत्ता चीन और बांग्लादेश से बेहतर है, इसलिए विदेशी खरीदार पुष्कर में बने गारमेंट पर भरोसा जताते हैं और अपने कारोबारी रिश्ते को मजबूत रखते हैं. एक्सपोर्टर लालचंद का मानना है कि आगामी तीन से चार माह में हालात सामान्य हो जाएंगे. युद्ध विराम होगा और अमेरिका को भी बैक फुट पर आना होगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है और युद्ध के हालात और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद लंबी खिंचती है तो हालात और भी विकट हो जाएंगे.

अधिक संख्या इजरायली पर्यटकों की
अधिक संख्या इजरायली पर्यटकों की (ETV Bharat Ajmer)

पढे़ं. ट्रंप टैरिफ : राजस्थान के जेम्स-ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट बाजार पर होगा बड़ा असर

18 साल में नहीं देखा ऐसा दौर : पुष्कर में गारमेंट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर राकेश जैन बताते हैं कि 18 साल से वे गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का कार्य कर रहे हैं. हर साल 10 फीसदी ग्रोथ (वृद्धि) कारोबार में होती थी, लेकिन विगत दो वर्षों से कारोबार मंदा हो गया है. इसका मुख्य कारण युद्ध था, लेकिन दो माह पहले अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया. ऐसे में पुष्कर के गारमेंट कारोबार को बड़ा झटका लगा है. जैन ने बताया कि ऐसे हालात उन्होंने पहले कभी नहीं देखे. विदेशी खरीदारों ने अपने ऑर्डर होल्ड करवा दिए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि हालत जिस तरह के बने हुए हैं उन्हें देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें.

