नीरज सिंह हत्याकांड: पूर्णिमा सिंह ने न्यायिक प्रक्रिया पर उठाए सवाल, रघुकुल समर्थकों के साथ निकाला विरोध मार्च - NEERAJ SINGH MURDER CASE

नीरज सिंह हत्याकांड में फैसला आने के बाद धनबाद के सरायढेला में सभी मृतकों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया.

विरोध मार्च के दौरान रघुकुल समर्थक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2025 at 8:43 PM IST

धनबाद: पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में अदालत का फैसला आने के बाद सोमवार को सरायढेला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. यह श्रद्धांजलि सभा उसी जगह पर आयोजित की गई, जहां 8 साल पहले नीरज सिंह और उनके साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

श्रद्धांजलि कार्यक्रम को देखते हुए जिला पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. श्रद्धांजलि सभा के बाद हजारों समर्थकों ने जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक कैंडल मार्च निकाला.

पूर्णिमा नीरज सिंह का बयान (Etv Bharat)

इस दौरान झरिया की पूर्व विधायक और नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह भी मौजूद रहीं. अशोक यादव और घल्टू महतो की पत्नियां भी उनके साथ शामिल हुईं. पूर्णिमा नीरज सिंह भावुक हो गईं और बोलीं, यह लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी. मैंने प्रण किया था कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, मैं अपने पति की तस्वीर पर फूल नहीं चढ़ाऊंगी.

उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले से दुखी हूं. मेरे बच्चों को जन्म से पहले ही छीन लिया गया. जब तक मेरे पति समेत सभी को न्याय नहीं मिल जाता, मेरी गति नहीं रुकेगी. पूर्णिमा नीरज सिंह ने न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं.

गौरतलब है कि 27 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. फैसले के बाद से नीरज सिंह के समर्थकों और परिजनों में रोष है.

