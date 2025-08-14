पूर्णिया : बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद अब और तेज हो गई है. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले, सितंबर के पहले सप्ताह में उड़ान भरने की संभावना जताई जा रही है.

मुख्य सचिव का पूर्णिया दौरा : बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत गुरुवार को पूर्णिया पहुंचे. उन्होंने एयरपोर्ट से जुड़े निर्माणकार्यों का निरीक्षण किया और हाई लेवल मीटिंग की.

निर्माण कार्य की जानकारी लेते मुख्य सचिव (ETV Bharat)

निर्माण कार्य में तेजी का निर्देश : मीटिंग में हवाई सेवा की तैयारियों की समीक्षा की गई. मुख्य सचिव ने 30 अगस्त तक एयरपोर्ट का काम पूरा करने के निर्देश दिए.

सितंबर में उड़ान की उम्मीद : अधिकारियों का कहना है कि सितंबर के पहले सप्ताह में पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो सकती है. हालांकि मुख्य सचिव ने इस पर सीधा जवाब देने से परहेज किया.

अफसरों से चर्चा करते सीएस (ETV Bharat)

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी : मीटिंग में AAI के चेयरमैन विपिन कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर सिंहा, पूर्णिया के कमिश्नर राजेश कुमार, डीएम अंशुल कुमार, एसपी स्वीटी सहरावत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले हवाई सेवा? : बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीख अब नजदीक आती जा रही है. कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनावों की घोषणा होने से पहले ही पूर्णिया एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा. अब सबकी निगाहें सितंबर पर टिकी हैं. देखना होगा कि पूर्णिया से हवाई सेवा तय समय पर उड़ान भर पाती है या नहीं.

मुख्य सचिव का पूर्णिया दौरा (ETV Bharat)

