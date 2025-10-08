दोगुनी कीमत पर सेकंड हैंड मशीन की खरीदी, भ्रष्टाचार के लगे आरोप

ETV Bharat / state

दोगुनी कीमत पर सेकंड हैंड मशीन की खरीदी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 8, 2025 at 3:05 PM IST 3 Min Read