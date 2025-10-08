ETV Bharat / state

दोगुनी कीमत पर सेकंड हैंड मशीन की खरीदी, भ्रष्टाचार के लगे आरोप

कवर्धा नगर पालिका प्रबंधन पर मशीन खरीदी में घोटाला करने का आरोप लगा है.

Etv Bharat
दोगुनी कीमत पर सेकंड हैंड मशीन की खरीदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 3:05 PM IST

3 Min Read
कबीरधाम : कवर्धा नगर पालिका एक बार फिर विवादों में है. इस बार चर्चा का विषय बनी है जेसीबी मशीन, जिसकी खरीदी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं. नगर पालिका ने नाला सफाई के लिए ये मशीन 44 लाख रुपए में खरीदी है. जबकि बाजार में यही मशीन 24 लाख रुपए में आसानी से उपलब्ध है. यानी सीधा 20 लाख रुपए का अंतर है. अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये अतिरिक्त राशि कहां गई.

दोगुनी कीमत देकर खरीदी मशीन : इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब स्थानीय निवासी कमलकांत सिन्हा नामक एक व्यक्ति ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली.इसके बाद जेसीबी मशीन का वास्तविक मूल्य शोरुम में जाकर लिया. इस दौरान उन्होंने बकायदा मशीन का कोटेशन भी बनवाया जिससे साफ होता है कि जिस मशीन को नगरपालिका ने 44 लाख रुपए में खरीदा उसका बाजार मूल्य 24 लाख रुपए है. फिर भी पालिका ने मशीन की खरीद जेम पोर्टल के जरिए दिखाई. लेकिन कीमत बाजार दर से कहीं अधिक चुकाई गई है. इसके बाद नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं.

allegations of corruption
कवर्धा नगर पालिका पर आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


जब इस मामले में मीडिया ने नगरपालिका के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो सीएमओ दफ्तर में नहीं मिले और उन्होंने फोन पर भी कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा. वहीं नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने सफाई देते हुए मामला उनके कार्यकाल के पहले का बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया और खरीदारी शासन द्वारा जारी जेम पोर्टल के माध्यम से होना बताया.

दोगुनी कीमत पर सेकंड हैंड मशीन की खरीदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले भी हो चुके हैं भ्रष्टाचार : आरटीआई कार्यकर्ता कमलकांत सिन्हा का कहना है कि नगर पालिका में विकास कार्यों के नाम पर गड़बड़ियों की यह पहली घटना नहीं है. हर बार फाइलों में विकास तो दिखता है, लेकिन जमीन पर नतीजे नजर नहीं आते.

ताजा मामला एक्सिवेयर (जेसीबी) मशीन का है जहां मशीन का बजार मूल्य 24 लाख रुपए है उसे नगरपालिका ने जेम पोर्टल के माध्यम से 44 लाख में खरीदा है. इससे साफ जाहिर होता है नगर में बैठे जिम्मेदार नगर का विकास कर रहे हैं या खुद का. इस मामले में हमने कलेक्टर से शिकायत कर मामले की जांच कर कार्यवाही करने मांग की है- कमलकांत सिन्हा, शिकायतकर्ता


आपको ये बता दें कि मामला नगर पालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. क्या ये वाकई विकास हो रहा है या फिर विकास के नाम पर जेब भरने का खेल चल रहा है.

