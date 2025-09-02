ETV Bharat / state

पंजाब यूनिवर्सिटी में बुधवार को छात्र संघ चुनाव, 17 हजार छात्र चुनेंगे पीयू अध्यक्ष - PUNJAB UNIVERSITY ELECTION

पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है. जीत के लिए छात्र संगठन जोड़-तोड़ कर रहे हैं.

Punjab University student union elections will be held on September 3
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 2, 2025 at 8:55 PM IST

चंडीगढ़ः पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 3 सितंबर को होगा. यूनिवर्सिटी के सभी विभागों और सभी कॉलेजों के छात्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव सहित अन्य पदों के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे. कुछ 17 हजार वोटर मतदान करेंगे. पत्रकारिता विभाग के कुल 1200 वोट हैं जो हर साल नतीजों को प्रभावित करते हैं.

कैंपस में कड़ी सुरक्षाः पीयू पैनल के चुनाव को लेकर चंडीगढ़ पुलिस-प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में बाहर से आने वाले हरेक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है. कैंपस को शांतिपूर्ण चुनाव के लिए इन दिनों छावनी में तब्दील कर दिया गया है. पीयू के मुख्य गेट पर और कैंपस के अंदर भी चेकिंग की जा रही है. चंडीगढ़ एसएसपी खुद भी पीयू चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं. वैसे तो शहर के सभी कॉलेजों में चुनाव हैं, लेकिन पीयू को थोड़ा संवेदनशील माना जाता है. इस कारण चुनाव के लिए आईपीएस अधिकारी, डीएसपी सहित कई इंस्पेक्टरों की तैनाती चुनाव के लिए की जा रही है.

गठबंधन का पैनल: छात्र संघ चुनाव के लिए गठबंधन पैनल घोषित किया गया है. इस पैनल में अध्यक्ष पद के लिए गौरव सोहल (एबीवीपी), उपाध्यक्ष पद के लिए नवदीप मील (एचएसआरए), महासचिव पद के लिए विशेष ढाका (इनसो) और संयुक्त सचिव पद के लिए सागर खत्री शामिल हैं.

एनएसयूआई में भी हलचलः वहीं दूसरी तरफ, एनएसयूआई (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया) में भी अंदरूनी खींचतान सामने आई है. बरिंद्र ढिल्लों ग्रुप के साथ अब सिकंदर बूरा जुड़ गए हैं. पिछले साल उन्होंने एनएसयूआई से अलग होकर आजाद उम्मीदवार उतारा था लेकिन इस बार वह ढिल्लों ग्रुप के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं

किस विभाग में कितने वोटर

  1. यू आई ई टी - 2535
  2. यू आई एल एस - 1921
  3. लॉ डिपार्टमेंट - 1094
  4. केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी - 598
  5. यू आई ए एम एम - 513
  6. यूबीएस बिजनेस स्टडीज - 498
  7. डेंटल साइंसेज - 491
  8. फार्मेसी साइंसेज - 470
  9. केमिस्ट्री - 404
  10. यूआईएचटीएम - 395

कौन सा उम्मीदवार किस पद के लिए

अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार

  1. यूआई एल एस - नवनीत कौर
  2. लॉ डिपार्टमेंट - गौरव वीर सोहळ
  3. लॉ डिपार्टमेंट - प्रभजोत सिंह
  4. यू आई एफ टी- आरदास कौर
  5. फिलॉसफी - जोबनप्रीत सिंह
  6. जियोग्राफी - सुमित कुमार
  7. यू आई ई टी - मनकीरत सिंह मान
  8. यू आई ई टी - सीरत

उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार

  1. यू आई एल एस - अशमीत कौर
  2. सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स - नवदीप सिंह
  3. डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज - नवीन कुमार
  4. यू आई ई टी - जतिन कंबोज
  5. बायो फिजिक्स - ईशा चंद्र

सचिव और संयुक्त सचिव

  1. यू आई एल एस - अभिषेक डागर
  2. यू आई एल एस - कोमलप्रीत
  3. लॉ डिपार्मेंट - साहिल जांगड़ा
  4. यूआईई टी -जतिन डागर
  5. एंथ्रोपोलॉजी - विशेष आनंद ढाका
  6. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन - मोहित मंदराना
  7. गांधी एंड पीस स्टडीज - सागर खत्री
  8. यूआईईटी -सिद्धार्थ बुरा
  9. लॉ डिपार्मेंट-आर्यन वर्मा

