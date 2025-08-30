चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र परिषद चुनाव 3 सितंबर को होने वाले हैं. ऐसे में यूनिवर्सिटी में आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. वहीं, इस बार प्रेसिडेंट पद के लिए 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है. जिनमें से 9 छात्राएं और 5 छात्र उम्मीदवार आमने-सामने है. छात्र परिषद चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

एंट्री गेट पर चेकिंग: छात्र परिषद चुनाव को लेकर विवि कैंपस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पीयू में एंट्री गेट से लेकर कैंपर में हर जगह नाके लगे हुए हैं. ऐसे में आउटसाइडर की एंट्री पूरी तरह से बंद है. पीयू सिक्योरिटी स्टाफ की ओर से आने-जाने वाली एक-एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. साथ ही स्टूडेंट सेंटर से भी पुलिस के साथ कई जवान तैना किए गए हैं.

'चुनाव को लेकर तैयारी पूरी': वहीं, DSW प्रोफेसर अमित चौहान ने बताया कि 'इस बार चुनाव को लेकर उनकी तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है. वह सभी छात्रों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग करने के लिए पहुंचे. पिछली बार 70 फीसदी वोटिंग हुई थी. इस बार उससे भी ज्यादा वोटिंग हो'. उन्होंने कहा कि 'किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. गेट पर भी चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है. कैंपस में आने वाले बच्चों के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं. हॉस्टलों में भी रात के समय रेड की जा रही है'.

पीयू के एंट्री गेट पर हो रही चेकिंग (Etv Bharat)

वोटिंग के लिए भी सुरक्षा के इंतजाम: उन्होंने बताया कि 'चुनाव में वोटिंग करते समय मोबाइल फोन ले जाना वर्जित होगा. रात के समय करीब 8-9 बजे तक ही चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे. कोई विद्यार्थी आपस में न भिड़े, इसके लिए भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. जिसमें छात्र भी पुलिस के साथ शामिल होंगे, जो चुनाव के समय हर गतिविधि पर नजर रखेंगे'.

ये भी पढ़ें: पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र चुनाव: घटती छात्रों की रुचि ने खड़े किए सवाल, उम्मीदवारों को नहीं पता अपने अधिकार

ये भी पढ़ें: पीयू में NSUI ने 15 प्वाइंट का मेनिफेस्टो लॉन्च किया, बढ़ती पुलिस फोर्स पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले- यहां स्टूडेंट हैं, आतंकवादी नहीं