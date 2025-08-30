ETV Bharat / state

पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र चुनाव, नामांकन प्रक्रिया पूरी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एंट्री गेट पर हो रही चेकिंग - PUNJAB UNIVERSITY STUDENT ELECTIONS

पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 सितंबर, 2025 को छात्र परिषद चुनाव होने वाले हैं. जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं.

Published : August 30, 2025 at 11:11 AM IST

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र परिषद चुनाव 3 सितंबर को होने वाले हैं. ऐसे में यूनिवर्सिटी में आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. वहीं, इस बार प्रेसिडेंट पद के लिए 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है. जिनमें से 9 छात्राएं और 5 छात्र उम्मीदवार आमने-सामने है. छात्र परिषद चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

एंट्री गेट पर चेकिंग: छात्र परिषद चुनाव को लेकर विवि कैंपस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पीयू में एंट्री गेट से लेकर कैंपर में हर जगह नाके लगे हुए हैं. ऐसे में आउटसाइडर की एंट्री पूरी तरह से बंद है. पीयू सिक्योरिटी स्टाफ की ओर से आने-जाने वाली एक-एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. साथ ही स्टूडेंट सेंटर से भी पुलिस के साथ कई जवान तैना किए गए हैं.

'चुनाव को लेकर तैयारी पूरी': वहीं, DSW प्रोफेसर अमित चौहान ने बताया कि 'इस बार चुनाव को लेकर उनकी तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है. वह सभी छात्रों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग करने के लिए पहुंचे. पिछली बार 70 फीसदी वोटिंग हुई थी. इस बार उससे भी ज्यादा वोटिंग हो'. उन्होंने कहा कि 'किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. गेट पर भी चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है. कैंपस में आने वाले बच्चों के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं. हॉस्टलों में भी रात के समय रेड की जा रही है'.

वोटिंग के लिए भी सुरक्षा के इंतजाम: उन्होंने बताया कि 'चुनाव में वोटिंग करते समय मोबाइल फोन ले जाना वर्जित होगा. रात के समय करीब 8-9 बजे तक ही चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे. कोई विद्यार्थी आपस में न भिड़े, इसके लिए भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. जिसमें छात्र भी पुलिस के साथ शामिल होंगे, जो चुनाव के समय हर गतिविधि पर नजर रखेंगे'.

