पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र चुनाव: घटती छात्रों की रुचि ने खड़े किए सवाल, उम्मीदवारों को नहीं पता अपने अधिकार

पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र चुनाव में रुचि घटी, उम्मीदवारों को अधिकारों की जानकारी नहीं, राजनीति दखल से असली मुद्दे दबे, छात्रों का भरोसा टूटा.

पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र चुनाव में रुचि घटी
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र चुनाव में रुचि घटी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 27, 2025 at 8:43 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी में आगामी 3 सितंबर को छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं. हर साल होने वाले इस चुनाव के जरिए यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है, जो छात्रों की समस्याओं और मांगों को प्रशासन के सामने रखने का काम करता है. लेकिन इस बार के चुनाव को लेकर छात्रों में खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा. बीते कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि छात्रों का यूनिवर्सिटी चुनावों के प्रति झुकाव लगातार कम हो रहा है. इसकी वजह प्रशासनिक रवैये से लेकर राजनीति की दखलअंदाजी तक कई पहलू हैं.

छात्रों की घटती दिलचस्पी

एक समय था जब यूनिवर्सिटी का छात्र प्रतिनिधि छात्रों की मांगों को लेकर खुलकर प्रशासन के खिलाफ खड़ा होता था. यदि फीस बढ़ोतरी या हॉस्टल सुविधाओं से जुड़े मसले आते थे तो प्रेसिडेंट छात्रों की ओर से मजबूती से पक्ष रखता था. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. छात्र खुद ही अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाते दिखते हैं और कई बार प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करते हैं. वहीं, छात्र संघ के प्रतिनिधि प्रशासन के साथ खड़े दिखाई देते हैं. यही वजह है कि छात्रों का कहना है कि चुनाव में अब उनकी रुचि पहले जैसी नहीं रही.

बाहरी राजनीति का असर

छात्रों का आरोप है कि छात्र चुनाव में मुख्यधारा की राजनीति का दखल काफी बढ़ गया है. बड़े-बड़े राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी और उनकी रणनीति अब उम्मीदवारों पर हावी होती है. इससे उम्मीदवार की काबिलियत और उसकी वास्तविक नेतृत्व क्षमता पीछे छूट जाती है. छात्रों का कहना है कि पहले चुनाव को राजनीति को समझने का जरिया माना जाता था, लेकिन अब यह नेताओं की योजनाओं का हिस्सा बनकर रह गया है.

उम्मीदवारों को हकों की जानकारी नहीं

सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरते हैं, उन्हें अपनी शक्तियों और अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती. यूनिवर्सिटी में अब तक ऐसा कोई स्पष्ट संविधान तैयार नहीं किया गया है, जिससे चुने गए प्रेसिडेंट को यह पता चल सके कि वह किन मुद्दों पर प्रशासन से बात कर सकता है. उदाहरण के लिए, यदि किसी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट को देश के उपराष्ट्रपति से मिलने का अवसर मिलता है, तो यह उनकी पोज़िशन की गंभीरता को दर्शाता है. लेकिन छात्रों का कहना है कि चुने गए प्रेसिडेंट इस अवसर का सही इस्तेमाल छात्रों के हित में नहीं कर पाते.

प्रशासन को छात्र संघ से कोई डर नहीं

यूनिवर्सिटी के छात्र अवतार सिंह (वाइट ड्रेस) का कहना है कि यदि एक प्रेसिडेंट पूरी ईमानदारी से छात्रों की मांगों को प्रशासन के आगे रखे तो प्रशासन छात्रों पर एफिडेविट भरवाने जैसी शर्तें नहीं लगाता. फीस बढ़ोतरी जैसे अहम मुद्दों को भी प्रेसिडेंट की पहल से रोका जा सकता था. लेकिन आज प्रशासन का तानाशाही रवैया बताता है कि उसे छात्र संघ से कोई डर नहीं है.

वहीं, छात्र बलराज सिंह (डार्क ग्रीन टी-शर्ट) ने कहा कि आज के उम्मीदवार छात्रों की असली समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय फोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया पर रील बनाने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं. उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी और शक्ति होती है.

चुनावी वादों और हकीकत का अंतर

हर साल सभी उम्मीदवार अपने घोषणापत्र में महिला सशक्तिकरण और वॉशरूम की सफाई जैसे मुद्दे जरूर शामिल करते हैं. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि एक स्टूडेंट प्रेसिडेंट का असली काम इन बुनियादी वादों से आगे जाकर पॉलिसी फॉर्मेशन में भाग लेना होना चाहिए. उनका दायित्व सरकार और प्रशासन से संबंध बनाकर छात्रों की जरूरतों को पूरा करवाना है. लेकिन मौजूदा हालात में उम्मीदवार इस स्तर पर सोच ही नहीं पाते और चुनाव जीतने के बाद उनकी भूमिका सीमित रह जाती है.

छात्रों का छात्र राजनीति से भरोसा उठ रहा

सेक्टर-15 के पार्षद और पूर्व छात्र नेता सचिन गालब का कहना है कि छात्र चुनाव का मकसद छात्रों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाना होता है. लेकिन आज के समय में अधिकांश नेता केवल प्रचार और अधिकारियों की चापलूसी करने में लगे रहते हैं. यही वजह है कि सही उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे. इससे छात्रों का छात्र राजनीति से भरोसा उठ रहा है.

नए छात्रों को चुनावों की जानकारी ही नहीं

उन्होंने कहा कि फिलहाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया जारी है, जिसकी वजह से नए छात्रों को चुनावों की जानकारी ही नहीं होती. ऐसे में वे सही उम्मीदवार चुनने में असमर्थ रहते हैं. यही कारण है कि पिछले तीन वर्षों में छात्र संघ अध्यक्ष की भूमिका संदेहास्पद रही है और छात्रों को उनके काम का कोई ठोस नतीजा नहीं मिला है.

पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र चुनाव अब केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं. छात्र नेताओं की प्राथमिकता छात्रों की समस्याओं को हल करना नहीं, बल्कि व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ाना हो गई है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या आने वाला चुनाव छात्रों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा या फिर यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा.

