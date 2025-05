ETV Bharat / state

पंजाब-हरियाणा जल विवाद: हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, भाखड़ा बांध पर पंजाब पुलिस की तैनाती पर उठे सवाल - HC ON PUNJAB HARYANA WATER DISPUTE

पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 5, 2025 at 6:43 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 6:57 PM IST 4 Min Read

चंडीगढ़ः पंजाब हरियाणा के बीच पानी की जंग अब हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है. इस मामले को लेकर एक तरफ जहां भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो वहीं फतेहाबाद की एक पंचायत भी इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में पहुंची है. इन याचिकाओं में मामले की तुरंत सुनवाई की मांग के बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने सोमवार को ही इस मामले पर सुनवाई की. अब इस मामले की मंगलवार को फिर सुनवाई होगी. अदालत ने बीबीएमबी, पंजाब सरकार और हरियाणा को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई मंगलवार दोपहर 3 बजे तय की है. हमें पंजाब पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिएः बीबीएमबी की ओर से दायर याचिका में पंजाब पुलिस द्वारा नंगल डैम परिसर में की गई सुरक्षा तैनाती को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया कि यह सुरक्षा जबरन लगाई गई है और इससे बोर्ड के कामकाज में बाधा आ रही है. बीबीएमबी के वकील एडवोकेट राजेश गर्ग ने अदालत में कहा, "हमें पंजाब पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए. यदि सुरक्षा की जरूरत होगी तो हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे, पंजाब सरकार से क्यों?" पंजाब हरियाणा जल विवाद (Etv Bharat)

पंजाब सरकार के ईमेल पर उठे सवालः इस मामले में हाईकोर्ट में हरियाणा की तरफ से एक याचिका लगाने वाले अधिवक्ता रविंद्र ढुल ने कहा कि आज एक बात सामने आई है कि पंजाब सरकार ने बीबीएमबी को ईमेल करके कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है उसको देखते हुए ऐतिहातन हमने पंजाब पुलिस को वहां तैनात किया है. वहीं, बीबीएमबी के वकील ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस ने डैम को अवैध तरीके से घेर लिया है जिससे डैम से आगे पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही. मंगलवार को दोपहर 3 बजे दोबारा होगी सुनवाईः अब इस मामले में मंगलवार को दोपहर 3 बजे दोबारा सुनवाई होगी, जिस पर सभी पक्षों से विस्तृत पक्ष रखने को कहा गया है. हालांकि आज भी बीबीएमबी की याचिका पर आज ही सुनवाई के दौरान बीबीएमबी और पंजाब की तरफ से अपना पक्ष रखा गया. जिसमें पंजाब ने अपनी बात रखी, तो वहीं हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने इन हालातों में हरियाणा में हो रही पानी की किल्लत की बात कोर्ट के सामने रखी. वहीं पंजाब कल इस मामले में अपना डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करेगा. पंजाब पुलिस की तैनाती को बीबीएमबी ने गलत बतायाः बता दें कि भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड की याचिका में पंजाब की तरफ से नंगल डैम के हेड वर्क्स पर कब्जा करके वहां पर पंजाब पुलिस की तैनाती करने की बात कही गई है. पंजाब के इस कदम को बीबीएमबी ने पूरी तरह से गलत बताया है. उन्होंने याचिका में यहां से पंजाब पुलिस को हटाए जाने की मांग की गई है. याचिका में बीबीएमबी ने कहा है कि वह एक संवैधानिक बॉडी है, इसमें किसी के इस तरह से दखल देने से अराजकता बढ़ेगी. मताना पंचायत ने पानी छोड़ने की मांगः इसके साथ ही इस मामले में हरियाणा के फतेहाबाद के गांव मताना की पंचायत ने भी हरियाणा का पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है. वहीं अधिवक्ता रविंद्र ढुल ने भी इस मामले में याचिका लगाई हुई है. इन याचिकाओं पर आज ही चीफ जस्टिस की बेंच से सुनवाई की मांग की गई थी कि यह बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए हाईकोर्ट आज ही इस पर सुनवाई करे. जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मांग को स्वीकार करते हुए याचिकाओं पर आज सुनवाई की. ये भी पढ़ेंः Explainer: SYL के बाद अब क्या है पंजाब हरियाणा जल विवाद? भाखड़ा नहर का पानी क्यों बना टकराव की वजह? - PUNJAB HARYANA WATER DISPUTE

चंडीगढ़ः पंजाब हरियाणा के बीच पानी की जंग अब हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है. इस मामले को लेकर एक तरफ जहां भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो वहीं फतेहाबाद की एक पंचायत भी इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में पहुंची है. इन याचिकाओं में मामले की तुरंत सुनवाई की मांग के बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने सोमवार को ही इस मामले पर सुनवाई की. अब इस मामले की मंगलवार को फिर सुनवाई होगी. अदालत ने बीबीएमबी, पंजाब सरकार और हरियाणा को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई मंगलवार दोपहर 3 बजे तय की है. हमें पंजाब पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिएः बीबीएमबी की ओर से दायर याचिका में पंजाब पुलिस द्वारा नंगल डैम परिसर में की गई सुरक्षा तैनाती को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया कि यह सुरक्षा जबरन लगाई गई है और इससे बोर्ड के कामकाज में बाधा आ रही है. बीबीएमबी के वकील एडवोकेट राजेश गर्ग ने अदालत में कहा, "हमें पंजाब पुलिस की सुरक्षा नहीं चाहिए. यदि सुरक्षा की जरूरत होगी तो हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे, पंजाब सरकार से क्यों?" पंजाब हरियाणा जल विवाद (Etv Bharat) पंजाब सरकार के ईमेल पर उठे सवालः इस मामले में हाईकोर्ट में हरियाणा की तरफ से एक याचिका लगाने वाले अधिवक्ता रविंद्र ढुल ने कहा कि आज एक बात सामने आई है कि पंजाब सरकार ने बीबीएमबी को ईमेल करके कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है उसको देखते हुए ऐतिहातन हमने पंजाब पुलिस को वहां तैनात किया है. वहीं, बीबीएमबी के वकील ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस ने डैम को अवैध तरीके से घेर लिया है जिससे डैम से आगे पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही. मंगलवार को दोपहर 3 बजे दोबारा होगी सुनवाईः अब इस मामले में मंगलवार को दोपहर 3 बजे दोबारा सुनवाई होगी, जिस पर सभी पक्षों से विस्तृत पक्ष रखने को कहा गया है. हालांकि आज भी बीबीएमबी की याचिका पर आज ही सुनवाई के दौरान बीबीएमबी और पंजाब की तरफ से अपना पक्ष रखा गया. जिसमें पंजाब ने अपनी बात रखी, तो वहीं हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने इन हालातों में हरियाणा में हो रही पानी की किल्लत की बात कोर्ट के सामने रखी. वहीं पंजाब कल इस मामले में अपना डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करेगा. पंजाब पुलिस की तैनाती को बीबीएमबी ने गलत बतायाः बता दें कि भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड की याचिका में पंजाब की तरफ से नंगल डैम के हेड वर्क्स पर कब्जा करके वहां पर पंजाब पुलिस की तैनाती करने की बात कही गई है. पंजाब के इस कदम को बीबीएमबी ने पूरी तरह से गलत बताया है. उन्होंने याचिका में यहां से पंजाब पुलिस को हटाए जाने की मांग की गई है. याचिका में बीबीएमबी ने कहा है कि वह एक संवैधानिक बॉडी है, इसमें किसी के इस तरह से दखल देने से अराजकता बढ़ेगी. मताना पंचायत ने पानी छोड़ने की मांगः इसके साथ ही इस मामले में हरियाणा के फतेहाबाद के गांव मताना की पंचायत ने भी हरियाणा का पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है. वहीं अधिवक्ता रविंद्र ढुल ने भी इस मामले में याचिका लगाई हुई है. इन याचिकाओं पर आज ही चीफ जस्टिस की बेंच से सुनवाई की मांग की गई थी कि यह बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए हाईकोर्ट आज ही इस पर सुनवाई करे. जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मांग को स्वीकार करते हुए याचिकाओं पर आज सुनवाई की. ये भी पढ़ेंः Explainer: SYL के बाद अब क्या है पंजाब हरियाणा जल विवाद? भाखड़ा नहर का पानी क्यों बना टकराव की वजह? - PUNJAB HARYANA WATER DISPUTE

Last Updated : May 5, 2025 at 6:57 PM IST