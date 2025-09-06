ETV Bharat / state

हरियाणा में एक्सटेंशन लेक्चरर्स को हाईकोर्ट से झटका, 58 साल से ज्यादा सेवा विस्तार की अनुमति नहीं, याचिका खारिज

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चरर्स को 58 साल के बाद सेवा में रखने से इनकार किया है.

एक्सटेंशन लेक्चरर्स को हाईकोर्ट से झटका
एक्सटेंशन लेक्चरर्स को हाईकोर्ट से झटका (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 6, 2025 at 11:53 AM IST

3 Min Read

पंचकूला: हरियाणा में कॉलेज एक्सटेंशन लेक्चरर्स को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के तहत 70 साल तक सेवा का प्रावधान नियमित लेक्चरर के लिए होता है, न कि एक्सटेंशन लेक्चरर्स पर". कोर्ट के इस फैसले के बाद एक्सटेंशन लेक्चरर्स को अब 58 वर्ष की आयु से अधिक सेवा विस्तार नहीं मिल सकेगा. क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 58 से अधिक आयु में सेवा विस्तार देने से साफ इनकार कर दिया है.

सहायक प्रोफेसर की याचिका खारिज: हाईकोर्ट के जस्टिस त्रिभुवन दहिया द्वारा यह आदेश रीता टंडन व अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए पारित किया गया. इस मामले में याचिकाकर्ता अंबाला के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हिंदी विषय में एक्सटेंशन लेक्चरर के रूप में वर्ष 2012 से कार्यरत हैं. उन्होंने ही 58 वर्ष की आयु से अधिक सेवा जारी रखने की मांग की थी.

याचिका में दावा किया गया था कि "यूजीसी नियम 2018 सहायक प्रोफेसर को 70 वर्ष की आयु तक अनुबंध पर पुनर्नियुक्ति की अनुमति देते हैं". याचिकाकर्ताओं ने 13 मई 2023 की संशोधित नीति व दिशा-निर्देशों के खंड 27 को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पात्र एक्सटेंशन लेक्चरर 58 वर्ष की आयु से अधिक सेवा में नहीं रखा जाएगा. याचिका में दलील दी गई कि याचिकाकर्ता हिंदी में पात्र एक्सटेंशन लेक्चरर के रूप में कार्यरत है.

हरियाणा सरकार का कड़ा विरोध: हरियाणा सरकार ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि "एक्सटेंशन लेक्चरर की सेवा को 58 वर्ष से अधिक बढ़ने का कोई प्रावधान नहीं है. विभाग में नियमित सहायक प्रोफेसर भी इसी आयु में सेवानिवृत होते हैं". सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस दहिया ने पाया कि मई 2023 की नीति पात्र एक्सटेंशन लेक्चरर के लिए अधिकतम आयु 58 वर्ष निर्धारित करती है, जो नियमित शिक्षकों और सहायक प्रोफेसर के लिए निर्धारित आयु के समान है.

कोर्ट ने क्या कहा?: कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि "इसमें कुछ भी मनमाना या अवैध नहीं है. यूजीसी नियम केवल नियमित सहायक प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों और प्रोफेसरों के लिए लागू होते हैं. हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों के मद्देनजर याचिका को खारिज कर दिया".

ये भी पढ़ें: हरियाणा पुलिस कार्यप्रणाली पर HC का एक्शन, 3 IPS समेत 10 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश, हैरान कर देगा पूरा मामला

ये भी पढ़ें:हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग टेस्ट की नई तारीख जारी, जानें कब होगा टेस्ट और पूरी अपडेट डिटेल

For All Latest Updates

TAGGED:

PETITION REJECTEDEXTENSION LECTURERहरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर्सहाईकोर्ट ने याचिका खारिज कीPUNJAB HARYANA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.