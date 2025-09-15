ETV Bharat / state

6.80 लाख मामलों के बोझ तले दबा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट, 25 जजों की कमी, एक्सपर्ट बोले- जल्द खाली पदों को भरें

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में 25 जजों की कमी, 6.80 लाख मामले लंबित, छह करोड़ आबादी का दबाव, न्याय में देरी.

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में 25 जजों की कमी
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में 25 जजों की कमी
ETV Bharat Haryana Team

September 15, 2025

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट केवल दो राज्यों पंजाब और हरियाणा के ही मामलों की सुनवाई नहीं करता, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से जुड़े केसों का भी यहां निपटारा होता है. ऐसे में इस हाईकोर्ट पर करीब छह करोड़ से अधिक की आबादी का बोझ है, जिससे न्याय प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है.

केवल 60 जज कार्यरत हैं

इससे जुड़ी जमीनी हकीकत को समझने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा से बातचीत की गई. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में 85 जजों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन मौजूदा समय में केवल 60 जज कार्यरत हैं. कई बार इनमें से कुछ डबल बेंच में लग जाते हैं, जिससे प्रभावी रूप से काम करने वाले जजों की संख्या और भी घट जाती है.

4.22 लाख आपराधिक और 2.58 लाख सिविल केस लंबित

शर्मा के अनुसार कोर्ट में लगभग 25 जजों की कमी लंबे समय से बनी हुई है. इस वजह से केसों के निपटारे में देरी हो रही है. उन्होंने बताया कि अगस्त 2025 के अंत तक अदालत में लंबित मामलों की संख्या गंभीर चिंता का विषय है. आंकड़ों के अनुसार, 4.22 लाख आपराधिक और 2.58 लाख सिविल केस लंबित हैं, जो मिलाकर कुल 6.80 लाख से अधिक केस बनते हैं.

लंबित केसों की संख्या
लंबित केसों की संख्या

कोर्ट पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव

वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लंबित मामलों की एक मुख्य वजह कोर्ट पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव और पर्याप्त संख्या में जजों की नियुक्ति न होना है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक जजों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती, तब तक मामलों के निपटारे की गति में ठोस सुधार संभव नहीं है.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा

कोर्ट अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है

हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मौजूदा समय में जजों की सीमित संख्या के बावजूद कोर्ट अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है और हाल ही में नियुक्त नए मुख्य न्यायाधीश के आने के बाद मामलों के निपटारे की गति में कुछ सुधार देखने को मिला है.

फिर भी, हाईकोर्ट की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द खाली पदों को भरना और न्यायिक ढांचे को मजबूत करना जरूरी है, ताकि जनता को समय पर न्याय मिल सके.

