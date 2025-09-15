ETV Bharat / state

6.80 लाख मामलों के बोझ तले दबा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट, 25 जजों की कमी, एक्सपर्ट बोले- जल्द खाली पदों को भरें

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में 25 जजों की कमी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 15, 2025 at 5:32 PM IST 2 Min Read

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट केवल दो राज्यों पंजाब और हरियाणा के ही मामलों की सुनवाई नहीं करता, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से जुड़े केसों का भी यहां निपटारा होता है. ऐसे में इस हाईकोर्ट पर करीब छह करोड़ से अधिक की आबादी का बोझ है, जिससे न्याय प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है. केवल 60 जज कार्यरत हैं इससे जुड़ी जमीनी हकीकत को समझने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा से बातचीत की गई. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में 85 जजों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन मौजूदा समय में केवल 60 जज कार्यरत हैं. कई बार इनमें से कुछ डबल बेंच में लग जाते हैं, जिससे प्रभावी रूप से काम करने वाले जजों की संख्या और भी घट जाती है. 4.22 लाख आपराधिक और 2.58 लाख सिविल केस लंबित शर्मा के अनुसार कोर्ट में लगभग 25 जजों की कमी लंबे समय से बनी हुई है. इस वजह से केसों के निपटारे में देरी हो रही है. उन्होंने बताया कि अगस्त 2025 के अंत तक अदालत में लंबित मामलों की संख्या गंभीर चिंता का विषय है. आंकड़ों के अनुसार, 4.22 लाख आपराधिक और 2.58 लाख सिविल केस लंबित हैं, जो मिलाकर कुल 6.80 लाख से अधिक केस बनते हैं. लंबित केसों की संख्या (Etv Bharat)