गुलाबचंद कटारिया का 82वां जन्मदिन, बोले- जब तक जान रहेगी जनता की सेवा करूंगा
पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर में जन्मदिन मनाया. देवदर्शन किए और ईटीवी भारत से खास बातचीत में जनता-कार्यकर्ताओं का आभार जताया.
Published : October 13, 2025 at 4:08 PM IST
उदयपुर: पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया आज अपना 82वां जन्मदिन झीलों की नगरी उदयपुर में मना रहे हैं. इस अवसर पर उन्होंने शहर के प्रमुख मंदिरों में देवदर्शन किए. कटारिया बोहरा गणेशजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गजानंद जी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया.
कटारिया ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उदयपुर के मंदिरों से उनका गहरा जुड़ाव बचपन से रहा है. उन्होंने कहा कि हर जन्मदिन पर वे उदयपुर आकर मंदिरों में दर्शन करते हैं और भगवान से अपने नए वर्ष की शुरुआत का आशीर्वाद लेते हैं. कटारिया ने कहा कि वे उन कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिनके सहयोग से उन्हें 45 साल तक राजनीति में विभिन्न पदों पर कार्य करने का अवसर मिला. उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन का जो स्नेह उन्हें मिला, उसी ने उन्हें इस पद तक पहुंचाया है. कटारिया ने वचन दिया कि जब तक उनके शरीर में जान रहेगी, वे जनता की सेवा करते रहेंगे.
कार्यकर्ताओं को दिया संदेश: अपने जन्मदिन पर गुलाबचंद कटारिया ने कार्यकर्ताओं के नाम विशेष संदेश दिया. उन्होंने कहा कि उनके जीवन की सभी उपलब्धियां कार्यकर्ताओं के सहयोग और आशीर्वाद से संभव हुई हैं. कटारिया ने कहा कि कार्यकर्ता कभी छोटा या बड़ा नहीं होता. किसी के पास पद होता है या नहीं, लेकिन कार्यकर्ता किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत होता है. उन्होंने कहा कि किसी भी पद पर पहुंचने के बाद भी कार्यकर्ताओं को कभी अपने से कम न समझें. पहले के दौर और वर्तमान राजनीति की तुलना करते हुए कटारिया ने कहा कि समय के साथ हर चीज बदलती है. 50 साल पहले जो परिस्थितियां थीं, आज वैसी नहीं हैं. उन्होंने कहा कि बदलाव के साथ खुद को ढालकर काम में सुधार लाना ही सफलता की कुंजी है.
पंजाब में बाढ़ की स्थिति पर बोले राज्यपाल: पंजाब में आई भीषण बाढ़ पर वर्तमान स्थिति को लेकर गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि बाढ़ के समय सरकार की मदद पहुंचने से पहले स्थानीय जनता ने एक-दूसरे की भरपूर सहायता की. प्रशासन, सेना और आम लोगों ने मिलकर राहत कार्यों में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि इस दौरान खाने-पीने की कोई कमी नहीं रही, क्योंकि लोगों ने खुद लंगर चलाए. कटारिया ने बताया कि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री खुद मौके पर पहुंचे थे और पंजाब सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का पूरा लेखा-जोखा केंद्र को भेज दिया है. उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता का स्वभाव देश के बाकी राज्यों को सीखना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी वहां के गांव खाली नहीं हुए थे.
जनता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद: कटारिया ने बताया कि इस आपदा के दौरान 23,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि 51 लोगों की ही मौत हुई. उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता का साहस और एकजुटता अद्भुत रही. अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने फिर दोहराया कि उनका जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित है और जब तक जीवन रहेगा, वे सेवा करते रहेंगे.