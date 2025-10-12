ETV Bharat / state

पंजाब के राज्यपाल बोले- विधानसभा में जनता की आवाज शोरगुल में दबती है तो दुख होता है

सदन बाधित होने से जनता कैसे संतुष्ट होगी : उन्होंने कहा कि शोरगुल में जनता की आवाज दबता देखकर दुख होता है. जब वे सक्रिय राजनीती में थे तो बहुत कोशिश की कि दोनों पक्षों से समझाइश की जाए. जनप्रतिनिधि पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ अपनी बात रखे. सदन बाधित होने से हमें संतुष्टि हो सकती है, लेकिन इससे जनता की संतुष्टि कैसे होगी, जिसने अपनी बात कहने यहां भेजा है. पहला फर्ज जनता के प्रति है, जिसने यह मौका दिया. जनता की हर बात के लिए विधानसभा के मंच का उपयोग हो. अपना तर्क-वितर्क समझकर खुद को बड़ा समझना महत्वपूर्ण नहीं है. सही बात के लिए जनता के साथ खड़ा होना होगा.

विधानसभा से बड़ी कोई जगह नहीं : उन्होंने कहा कि विधानसभा से बड़ी कोई जगह नहीं होती है. पक्ष हो या विपक्ष, लेकिन हैं सब जनता के प्रतिनिधि. ऐसे में जनता की हर समस्या को सही जगह पहुंचाना और मदद के लिए जो कर सकते हैं वो करना चाहिए. अगर कोई नहीं समझता है तो अपनी ताकत और संगठन के जरिए भी समझाना चाहिए. जिस जनता ने प्रतिनिधियों को इतना बड़ा बनाया है, इसलिए उनका काम करना हमारा दायित्व है.

पंजाब में निकाली यात्रा, बाढ़ग्रस्त इलाकों में गए : उन्होंने कहा कि वे पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिला जाए. ऐसा कोई जिला नहीं छोड़ा, जहां नहीं गए. लोगों के साथ भी संवाद बनाए रखा. आमतौर पर दो सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना होता है. पंजाब में नशामुक्ति को लेकर यात्रा भी निकाली है. बाढ़ के दौर में भी सात-आठ जिलों में लोगों के हालात देखे हैं. लोगों की समस्याएं सुनना और जो मदद बन सके, वो करना आदत में है.

कार्यकर्ताओं से मिलने का अलग ही आनंद : पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि राज्यपाल की भूमिका में आने के बाद एक वीआईपी कल्चर हो गया. सामान्य व्यक्ति से मिलने का काम कम पड़ता है. उनका ज्यादातर समय राजस्थान में निकला है, इसलिए लगता है कि उतना उन लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, जितना मिलना चाहिए. उसे लेकर मन में रहता है. कार्यकर्ताओं के बीच जो समय निकलता था वह आज भी आनंद देता है.

जयपुर: भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया की पुस्तक 'अग्निपथ नहीं जनपथ (संवाद से संघर्ष तक)' का रविवार को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोकार्पण हुआ. राजस्थान साहित्य अकादमी और वेरा प्रकाशन की ओर से सतीश पूनिया के विधायक काल (2018 से 2023 तक) पर यह पुस्तक आधारित है. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया रहे. इस मौके पर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जिस जनता ने हमें विधानसभा तक पहुंचाया है. हमारा पहला फर्ज उसके प्रति है. विधानसभा के शोरगुल में जनता की आवाज दब जाती है तो दुख होता है.

पूनिया ने जताई इच्छा : सतीश पूनिया बोले, इस पुस्तक में सदन और सदन के बाहर के अनुभव हैं. इस पुस्तक में उनके अपने प्रयासों को संकलित किया गया है. यह एक प्रयास है. आगे छात्र राजनीती, युवा राजनीती और मुख्यधारा की राजनीति में सत्ता और विपक्ष में रहने के दौरान हुए अनुभवों को भी किताब के रूप में संकलित करने की इच्छा है ताकि सामाजिक सरोकारों को लेकर राजनीती में आने वाले नौजवानों को दिशा मिल सके. इस पुस्तक का इतना संकेत है कि एक नए विधायक को सदन में उपस्थिति और मुद्दों की समझ हो ताकि जनता के मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रखी जा सके.

वरजी बाई की सादगी का किया जिक्र : सतीश पूनिया ने अपने संबोधन में भीलवाड़ा जिला प्रमुख वरजी बाई भील की सादगी का जिक्र किया और कहा कि जब पार्टी ने उन्हें टिकट देने का प्रस्ताव रखा था तो इन्होंने पूछा कि फिर उनकी बकरियां कौन चराएगा? वे बोले कि अधिकांश लोग नेताओं को पढ़ा लिखा नहीं समझते, इसलिए कई लोग अचंभित हैं कि यह पुस्तक उन्होंने लिखी है.

राठौड़ ने किया सांप-सीढ़ी का जिक्र, लगे ठहाके : कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उन्हें और सतीश पूनिया को सियासत की सांप-सीढ़ी के ऊपरी पायदान पर सांप ने डस लिया. इस पर मदन राठौड़ ने चुटकी लेते हुए कहा कि वे खुद भी इसी फेहरिस्त में शामिल हैं. जब टीकाराम जूली ने संबोधन दिया तो कहा कि जिस तरह सांप-सीढ़ी का जिक्र हुआ है. अगर सदन होता तो वे अड़ जाते कि नाम का खुलासा हो.

राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश की संसदीय परंपराओं को याद कर कहा कि पहले सदन में तर्क-वितर्क होते थे, लेकिन बाहर सब आत्मीयता से मिलते थे. आज सदन में जिस तरह व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं. उससे बुद्धिजीवी भी चिंतित हैं. भले ही सदन में सरकार की कमियां गिनाई जाती थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ खड़ा मिलता था. कोविड के दौर में अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस करते तो गुलाबचंद कटारिया 12 घंटे बैठक अटेंड करते थे. जिन मुद्दों को लेकर सतीश पूनिया ने संघर्ष किया, उन्हीं की बुनियाद पर भजनलाल शर्मा की सरकार का जन्म हुआ है.

जूली बोले- मंत्री रहते स्पीकर ने डांटा : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह साहित्य का कार्यक्रम है, इसलिए वे राजनीतिक बात नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, जब वे मंत्री थे और एक विधायक के पूछे सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे तो उस समय के स्पीकर सीपी जोशी ने उन्हें डांटा था. वहीं, कटारिया ने भी सीपी जोशी को याद किया और कहा कि एक निजी यूनिवर्सिटी के बिल की जानकारी मिलने उन्होंने भाजपा विधायक से रिपोर्ट मांगी. पता चला कि जिस यूनिवर्सिटी का बिल आ रहा है, उसका ढांचा ही नहीं है. स्पीकर जोशी को यह पता चला तो उन्होंने सरकार को बिल वापस लेने को कहा. यह लोकतंत्र की खूबसूरती है.

कार्यक्रम की अध्यक्षता भीलवाड़ा जिला प्रमुख वरजी बाई भील ने की. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे. इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, मंत्री मदन दिलावर, सुमित गोदारा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. कार्यक्रम में पांच युवा प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया.