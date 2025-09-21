ETV Bharat / state

पंजाब बाढ़; मंत्री बलदेव सिंह औलख बोले- किसानों की मदद के लिए 1000 कुंतल बीज भेजेगी UP सरकार

मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि पंजाब में आई बाढ़ से वहां का जन-जीवन बेपटरी हो गया है. किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं हैं. कई हजार पशु बह गए. मकान गिर गए. कई लोगों की जान भी चली गई. वहां की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के किसानों के लिए 1000 कुंतल बीज भेजने की रणनीति तैयार की है. इस बारे में पंजाब की सरकार से बात हो चुकी है. वहां के किसानों को गेहूं, लाही समेत जिन भी फसलों के बीज की जरूरत होगी वे उन तक पहुंचाए जाएंगे. किसानों की जैसी डिमांड रहेगी, उस हिसाब से बीज भेजे जाएंगे.

रामपुर : पंजाब में आई बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया. वहां के पीड़ित किसानों की मदद के लिए यूपी सरकार ने पहल की है. किसानों को गेहूं-लाही समेत अन्य फसलों के 1000 कुंतल बीज भेजे जाएंगे. रविवार को यूपी सरकार के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने इसके बारे में मीडिया को जानकारी दी.

'आई लव मोहम्मद' विवाद पर कही ये बात : मंत्री ने कहा कि पंजाब में कई साल बाद ऐसी बाढ़ आई. इससे वहां त्राहि-त्राहि मची है. कल पंजाब के कृषि राज्य मंत्री से और उनके एग्रीकल्चर डायरेक्टर से बात हुई है. बीज के रूप में मदद मुहैया कराने की पेशकश की गई है. किसानों की जरूरत के हिसाब से वहां बीज भेजे जाएंगे. वहीं कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' बैनर विवाद पर मंत्री ने कहा कि जांच चल रही है. यूपी में जो भी गलत काम करेगा वह यहां पनप नहीं पाएगा. पुलिस की ओर से मामले में एफआईआर दर्ज करने के मामले में कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सही-गलत के बारे में कुछ कहा जा सकता है.

किन्नर समाज ने जुटाए 35 लाख रुपये : आगरा में किन्नरों के महासम्मेलन में किन्नर समाज ने संस्कृति और परंपरा की अनूठी मिसाल पेश की. पंजाब में आई बाढ़ को लेकर 35 लाख से अधिक रुपये जुटाए. किन्नर गुरु रेखा नायक ने बताया कि जिला प्रशासन की मदद से मदद भेजेंगे. इसके साथ ही गरीब परिवार की बेटियों की शादी, गरीब बच्चों की पढ़ाई के साथ ही नकली किन्नरों के खिलाफ अभियान पर भी चर्चा होगी.

बता दें कि देश में इस बार बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा रहा. पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी में कई दिनों तक बाढ़ का कहर देखने को मिला. अब हालात सामान्य हो रहे हैं.

