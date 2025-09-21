ETV Bharat / state

पंजाब बाढ़; मंत्री बलदेव सिंह औलख बोले- किसानों की मदद के लिए 1000 कुंतल बीज भेजेगी UP सरकार

डिमांड के अनुसार भेजे जाएंगे बीज, मंत्री बोले- वहां की सरकार से हो चुकी है बात, बाढ़ से पंजाब में काफी नुकसान.

मंत्री औलख ने दी जानकारी.
मंत्री औलख ने दी जानकारी. (Photo Credit; ANI)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 8:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर : पंजाब में आई बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया. वहां के पीड़ित किसानों की मदद के लिए यूपी सरकार ने पहल की है. किसानों को गेहूं-लाही समेत अन्य फसलों के 1000 कुंतल बीज भेजे जाएंगे. रविवार को यूपी सरकार के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने इसके बारे में मीडिया को जानकारी दी.

मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कहा कि पंजाब में आई बाढ़ से वहां का जन-जीवन बेपटरी हो गया है. किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं हैं. कई हजार पशु बह गए. मकान गिर गए. कई लोगों की जान भी चली गई. वहां की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के किसानों के लिए 1000 कुंतल बीज भेजने की रणनीति तैयार की है. इस बारे में पंजाब की सरकार से बात हो चुकी है. वहां के किसानों को गेहूं, लाही समेत जिन भी फसलों के बीज की जरूरत होगी वे उन तक पहुंचाए जाएंगे. किसानों की जैसी डिमांड रहेगी, उस हिसाब से बीज भेजे जाएंगे.

मंत्री औलख ने मीडिया से की बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat)

'आई लव मोहम्मद' विवाद पर कही ये बात : मंत्री ने कहा कि पंजाब में कई साल बाद ऐसी बाढ़ आई. इससे वहां त्राहि-त्राहि मची है. कल पंजाब के कृषि राज्य मंत्री से और उनके एग्रीकल्चर डायरेक्टर से बात हुई है. बीज के रूप में मदद मुहैया कराने की पेशकश की गई है. किसानों की जरूरत के हिसाब से वहां बीज भेजे जाएंगे. वहीं कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' बैनर विवाद पर मंत्री ने कहा कि जांच चल रही है. यूपी में जो भी गलत काम करेगा वह यहां पनप नहीं पाएगा. पुलिस की ओर से मामले में एफआईआर दर्ज करने के मामले में कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सही-गलत के बारे में कुछ कहा जा सकता है.

किन्नर समाज ने जुटाए 35 लाख रुपये : आगरा में किन्नरों के महासम्मेलन में किन्नर समाज ने संस्कृति और परंपरा की अनूठी मिसाल पेश की. पंजाब में आई बाढ़ को लेकर 35 लाख से अधिक रुपये जुटाए. किन्नर गुरु रेखा नायक ने बताया कि जिला प्रशासन की मदद से मदद भेजेंगे. इसके साथ ही गरीब परिवार की बेटियों की शादी, गरीब बच्चों की पढ़ाई के साथ ही नकली किन्नरों के खिलाफ अभियान पर भी चर्चा होगी.

बता दें कि देश में इस बार बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा रहा. पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी में कई दिनों तक बाढ़ का कहर देखने को मिला. अब हालात सामान्य हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें : बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया किन्नर समाज; जुटाए 35 लाख रुपये, पेश की मानवता की मिसाल

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJAB FLOOD UP RELIEFMINISTER BALDEV SINGH AULAKHCM YOGI ADITYANATHपंजाब बाढ़ यूपी सरकार मददPUNJAB FLOODS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.