हरियाणा कर रहा बाढ़ प्रभावित पंजाब की मदद, भिवानी से जाटू खाप-84 ने जरूरी सामान का ट्रक भरकर भेजा, भाईचारे का दिया संदेश
हरियाणा भी बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन फिर भी पड़ोसी राज्य पंजाब की मदद के लिए आगे आया और भिवानी से ट्रक भरकर सामान भेजा.
Published : September 7, 2025 at 4:05 PM IST
भिवानी: हरियाणा और पंजाब में आई बाढ़ के बाद भारी तबाही हुई है. पंजाब में आई प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हो गया है. ऐसे में हरियाणा वासियों ने पंजाब के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है. हरियाणा भी बाढ़ से प्रभावित हुआ है. किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है. लेकिन इंसानियत के नाते पंजाब के लिए भिवानी में धनाना गांव के लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया और राहत सामग्री से भरे ट्रक भेजने शुरू कर दिये हैं.
पंजाब की सहायता: धनाना गांव के चारों ओर बारिश का पानी खड़ा है. फसलें खत्म हो गई है. बावजूद इसके इस गांव की जाटू खाप-84 ने बाढ़ ग्रस्त पंजाब के लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं. जाटू खाप-84 ने धनाना गांव के आसपास दर्जनों गांव आते हैं. ऐसे में इस खाप ने फैसला लिया है कि पंजाब में हालात सामान्य होने तक ये हर रोज किसी न किसी गांव से राहत सामग्री से भरे ट्रक पंजाब भेजते रहेंगे.
खुद भी बाढ़ की मार झेल रहा राज्य: धनाना गांव के युवाओं ने गांव से पैसे व राशन का सामान सामूहिक रूप से एकत्रित किया. पैसे से पानी की बोतलें, मच्छरदानी, आटा, आलू, प्याज, अचार, दालें, नमक व अन्य जरूरत की चीजें खरीदकर ट्रक में भरकर भेजी है. सारी सामग्री को पैक किया और ट्रक में लोड किया गया है. इस ट्रक को जाटू खाप-84 ने प्रधान भीम सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया. जाटू खाप-84 के प्रधान भीम सिंह ने कहा कि "पहला ट्रक तालु गांव से और ये दूसरा ट्रक धनाना गांव से भेजा जा रहा है".
"6 लाख का जरूरी सामान पंजाब को भेजा": वहीं, युवा अजीत घनघस ने कहा कि "खाप के बुजुर्गों के आदेश पर युवा राहत सामग्री व पैसे एकत्रित कर रहे हैं. पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों को जरूरत का करीब 6 लाख रुपये का सामान ट्रक में भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों की तरफ से जब भी जितनी भी मांग होगी, खाप के निर्देशों पर उतनी ही राहत सामग्री आगे भेजी जाती रहेगी".
