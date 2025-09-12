ETV Bharat / state

झालावाड़ में हत्या के दो प्रकरण में सजा: हत्यारे छोटे भाई और काका को उम्रकैद

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ ( ETV Bharat Jhalawar )

Published : September 12, 2025