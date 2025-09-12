ETV Bharat / state

झालावाड़ में हत्या के दो प्रकरण में सजा: हत्यारे छोटे भाई और काका को उम्रकैद

पारिवारिक विवाद में भाई के हत्यारे छोटे भाई और भतीजे को मारने वाले काका को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

District and Sessions Judge, Jhalawar
जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
झालावाड़: जिले में पारिवारिक विवाद में हत्या के दो मामलों में दो लोगों को उम्रकैद सुनाई गई. जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने पारिवारिक विवाद में सगे भाई की हत्या प्रकरण में छोटे भाई को उम्रकैद सुनाई. न्यायाधीश ने दोषी भाई पर 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड नहीं चुकाने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

लोक अभियोजक नरेंद्र तोमर ने बताया कि असनावर थाना क्षेत्र की सुमित्रा बाई ने तहरीर रिपोर्ट दी थी. उसमें बताया था कि उसका पति मोतीलाल, देवर दुर्गालाल और सास बादाम बाई किराना सामान लेने बाजार गए थे. घर लौटने पर देवर दुर्गालाल ने पति मोतीलाल के सिर पर डंडे से हमला कर दिया. मोतीलाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सास बादाम बाई और ससुर अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान पति ने दम तोड़ दिया.

लोक अभियोजक ने बताया कि असनावर पुलिस ने आरोपी दुर्गालाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह तथा 18 दस्तावेज पेश किए. इनके आधार पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने मृतक के छोटे भाई दुर्गा लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

चाचा ने भतीजे को मारा, अब उम्रकैद: इधर हत्या के अन्य मामले में एडीजे कोर्ट ने अभियुक्त करण पुत्र कालूराम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. लोक अभियोजक विनोद कुमार गोचर ने बताया कि रिश्ते में काका लगने वाले आरोपी करण सिंह ने अपने भतीजे हुकुमचंद की पारिवारिक विवाद में तलवार के वार से हत्या कर दी. कोर्ट ने करण को दोषी ठहराया और उम्रकैद सुनाई एवं 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया.

