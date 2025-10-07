ETV Bharat / state

बीजेपी विधायक भरेंगे लोगों के बिजली बिल, बोले- "दिवाली से पहले पूरा करूंगा वादा"

कैथल के पुंडरी से बीजेपी विधायक सतपाल जांबा ने जनता को दिवाली गिफ्ट देने का वादा किया है. रिपोर्ट में विस्तार से जानें.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 7, 2025 at 1:36 PM IST

कैथल: हरियाणा के कैथल में पुंडरी से बीजेपी विधायक एक बार फिर सुर्खियों में हैं. पहली बार बीजेपी के विधायक बने सतपाल जांबा ने अपने हलके की जनता के लिए दिवाली गिफ्ट देने का वादा किया है. आपको याद दिला दें कि ये वही विधायक हैं, जो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं. लेकिन इस बार वे एक अहम फैसले को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने अपने हलके की जनता के बिजली बिल अपनी जेब से भरने का वादा किया है.

विधायक ने कहा कि "वे दिवाली से पहले उन सभी लोगों के बिल अपनी जेब से भरेंगे, जो बिल जमा कराने में असमर्थ हैं". विधायक ने लोगों से एप्लिकेशन लेना भी शुरू कर दिया है. विधायक सतपाल जांबा ने अधिकारियों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि "पहले तो ये प्रयास रहेगा, जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल ज्यादा है, उनमें कुछ न कुछ रियायतें बिजली निगम के स्तर पर हो सकें. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो वे खुद की जेब से उपभोक्ताओं के बिल अदा करेंगे".

बीजेपी विधायक भरेंगे लोगों के बिजली बिल, बोले- "दिवाली से पहले पूरा करूंगा वादा" (Etv Bharat)

दिवाली पर जनता को खास उपहार: विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि "कुछ लोगों के बिजली बिल 10-10 हजार रुपये तक बकाया है. ये लोग पिछले दो-तीन साल से बिल नहीं भर सके. इसको देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि क्यों ना इस बार दिवाली पर कोई खास कार्य किया जाए और लोगों के काम आया जाए. मैंने हलका वासियों से अपील की है कि अगर किसी ने मजबूरीवश बिल नहीं भरा है और उसका कनेक्शन कट गया है, तो वे मुझसे संपर्क करें".

100 व्यक्तियों के पत्र पहुंचे: विधायक ने बताया कि "अभी तक मेरे पास 100 ज्यादा लोगों की लिखित अर्जी आ चुकी हैं. 15 अक्टूबर तक एप्लिकेशन ली जाएगी. इसके बाद 16 को अधिकारियों को बुलाया जाएगा और भारी भरकम बिलों में रियायत के लिए हर संभव प्रयास करने को कहेंगे. ये सारा काम मैं खुद के खर्च पर ही करूंगा".

विधायकों के पास कितना है फंड: पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार कहते हैं कि "जैसे सांसदों को हर साल विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये का एमपी लैड फंड मिलता है, इस तर्ज पर हरियाणा में विधायकों के पास कोई भी फंड नहीं होता है. जबकि हरियाणा में विधायक लंबे समय से ऐसे ही फंड की मांग भी करते आ रहे हैं".

मासिक निर्वाचन क्षेत्र भत्ता: वहीं, एडवोकेट हेमंत ने बताया कि "विधायकों को वेतन व अन्य भत्तों के अलावा, मासिक 60 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भता मिलता है. लेकिन, यह पैसा विकास कामों पर ही खर्च किया जा सकता है. डिफॉल्टरों के बिल भरने जैसा खर्च इसमें शामिल नहीं होता है. विधायक चाहें तो अपनी जेब से बिल भरने का खर्च कर सकते हैं".

