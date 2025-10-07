ETV Bharat / state

बीजेपी विधायक भरेंगे लोगों के बिजली बिल, बोले- "दिवाली से पहले पूरा करूंगा वादा"

कैथल: हरियाणा के कैथल में पुंडरी से बीजेपी विधायक एक बार फिर सुर्खियों में हैं. पहली बार बीजेपी के विधायक बने सतपाल जांबा ने अपने हलके की जनता के लिए दिवाली गिफ्ट देने का वादा किया है. आपको याद दिला दें कि ये वही विधायक हैं, जो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर भी सुर्खियों में बने रहते हैं. लेकिन इस बार वे एक अहम फैसले को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने अपने हलके की जनता के बिजली बिल अपनी जेब से भरने का वादा किया है.

विधायक ने कहा कि "वे दिवाली से पहले उन सभी लोगों के बिल अपनी जेब से भरेंगे, जो बिल जमा कराने में असमर्थ हैं". विधायक ने लोगों से एप्लिकेशन लेना भी शुरू कर दिया है. विधायक सतपाल जांबा ने अधिकारियों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि "पहले तो ये प्रयास रहेगा, जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल ज्यादा है, उनमें कुछ न कुछ रियायतें बिजली निगम के स्तर पर हो सकें. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो वे खुद की जेब से उपभोक्ताओं के बिल अदा करेंगे".

बीजेपी विधायक भरेंगे लोगों के बिजली बिल, बोले- "दिवाली से पहले पूरा करूंगा वादा" (Etv Bharat)

दिवाली पर जनता को खास उपहार: विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि "कुछ लोगों के बिजली बिल 10-10 हजार रुपये तक बकाया है. ये लोग पिछले दो-तीन साल से बिल नहीं भर सके. इसको देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि क्यों ना इस बार दिवाली पर कोई खास कार्य किया जाए और लोगों के काम आया जाए. मैंने हलका वासियों से अपील की है कि अगर किसी ने मजबूरीवश बिल नहीं भरा है और उसका कनेक्शन कट गया है, तो वे मुझसे संपर्क करें".