'Thanks Govt..' जानकी टेंपल के भूमिपूजन पर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने जताया आभार - JANAKI MANDIR SHILANYAS

पुनौराधाम में 883 करोड़ की लागत से जानकी मंदिर का भूमि पूजन हुआ. सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने अनोखी कलाकृति से धार्मिक महत्व को रेखांकित किया-

पीपल के पत्ते पर बनाई अनोखी तस्वीर
पीपल के पत्ते पर बनाई अनोखी तस्वीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2025 at 5:09 PM IST

भागलपुर : सीतामढ़ी के पुनौराधाम में माता जानकी मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर रेत और पीपल के पत्तों पर बनाई गई उनकी कलाकृति ने एक बार फिर मधुरेन्द्र कुमार को कला और भक्ति के संगम का प्रतीक बना दिया है. इस मौके पर अंतरराष्ट्रीय रेत कलाकार मधुरेंद्र कुमार ने अपनी कला से धार्मिक आयोजन में योगदान दिया है.

पीपल के पत्ते पर बनाई अनोखी तस्वीर : उन्होंने पुनौराधाम मंदिर में विराजमान राजा जनक नंदिनी सीता और भगवान राम का दिव्य चित्रण रेत कला के माध्यम से किया. इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रेत से तस्वीर बनाकर लिखा – "Thanks Government for Janaki Temple". मधुरेंद्र ने 3 घंटे की कड़ी मेहनत से 3 सेंटीमीटर आकार वाले पीपल के पत्ते पर माता जानकी की दुनिया की सबसे छोटी तस्वीर बनाकर एक रिकॉर्ड भी तैयार किया है.

883 करोड़ की स्वीकृति, 3 साल में पूरा होगा कार्य : बिहार सरकार ने पुनौराधाम मंदिर निर्माण के लिए 883 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है. यह मंदिर लगभग 67 एकड़ भूमि पर बनेगा. इसमें यज्ञ मंडप, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, खेल मैदान, धर्मशाला, सीता वाटिका, भजन संध्या स्थल समेत कई पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी. मंदिर निर्माण का लक्ष्य 3 वर्षों में पूरा करने का रखा गया है.

गौरव का प्रतीक बनेगा पुनौराधाम मंदिर : भूमि पूजन के लिए जयपुर से चांदी के कलश, दिल्ली से विशेष पूजन सामग्री और आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ तिरुपति बालाजी से विशेष लड्डू भी मंगवाए गए थे. अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद अब मिथिलांचल की धरती सीतामढ़ी के पुनौराधाम में करोड़ों की लागत से माता जानकी के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. इससे पूरे बिहार में उत्साह और खुशी का माहौल है.

पीपल के पत्ते पर राम और सीता की तस्वीर
पीपल के पत्ते पर राम और सीता की तस्वीर (ETV Bharat)

गृहमंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश ने किया भूमिपूजन: भारत के गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में इस मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है. कार्यक्रम के दौरान देशभर से साधु-संत सीतामढ़ी पहुंचे थे. भूमि पूजन के लिए 21 तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी और 31 नदियों का जल मंगाया गया था.

कौन हैं मधुरेंद्र कुमार? : मधुरेंद्र कुमार एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी अनोखी कलाकृतियों से भारत की संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया है. मिथिलांचल की माटी से जुड़े मधुरेंद्र न सिर्फ रेत पर आकृतियां उकेरते हैं, बल्कि वे भावनाओं और आस्था को भी आकार देते हैं. देश-विदेश में सम्मान प्राप्त कर चुके मधुरेंद्र ने सामाजिक मुद्दों, ऐतिहासिक घटनाओं और धार्मिक प्रसंगों पर अपनी कलाओं के माध्यम से संदेश दिया है.

