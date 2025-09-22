ETV Bharat / state

संभल में प्राइवेट अस्पतालों पर प्रशासन का एक्शन, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा पल्स हॉस्पिटल सीज, दो को नोटिस

सिटी मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी की टीम में तीन निजी अस्पतालों पर छापेमारी की. पल्स अस्पताल में डॉक्टर तक नहीं था.

प्रशासन ने की जांच पड़ताल.
प्रशासन ने की जांच पड़ताल. (Photo Credit; Sambhal Administration)
Published : September 22, 2025 at 4:36 PM IST

संभल : स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और नोडल अधिकारी डॉ. मनोज चौधरी की टीम में कई निजी अस्पतालों पर छापेमारी की. इस दौरान पल्स हॉस्पिटल में गंभीर खामियां पाए जाने पर उसे सील कर दिया गया. पल्स हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के चल रहा था. अस्पताल में कोई डॉक्टर तक नहीं मिला.

खुद को अस्पताल का डायरेक्टर बता रहे शख्स के पास रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला. अस्पताल के बेसमेंट में भी अनधिकृत तरीके से संचालन हो रहा था. जांच में प्रतिबंधित दवाइयां भी पाई गईं. प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पल्स हॉस्पिटल को सील कर दिया. साथ ही एफआईआर कराने की बात कही.

तीन अस्पतालों पर प्रशासन का छापा. (Video Credit; Sambhal Administration)

टीम ने शहर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल और त्यागी हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया. यहां डॉक्टर और स्टाफ तो मिला, लेकिन पंजीकरण की वैधता अप्रैल में समाप्त हो गई थी. रिन्यूअल नहीं हो सका है. अस्पताल बिना मानक और एनओसी के चल रहा था. प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि 29 सितंबर तक सभी मानक पूरे होने चाहिए, नहीं तो हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया जाएगा.

इन अस्पतालों में नवजात और कुछ मरीज भर्ती थे. सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते में सारे कागजात पूरे नहीं मिले तो अस्पताल को बंद कर दिया जाएगा. नोडल अधिकारी डॉ. मनोज चौधरी ने कहा कि निजी अस्पतालों में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बिना रजिस्ट्रेशन या अवैध गतिविधियों में लिप्त अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने चेतावनी दी कि सभी अस्पताल संचालक जल्द से जल्द अपने दस्तावेज और लाइसेंस अपडेट कर लें, नहीं तो अगली कार्रवाई और भी कड़ी होगी.

यह भी पढ़ें : संभल में 31 फर्जी अस्पतालों का पर्दाफाश, 19 संचालक पर मुकदमा दर्ज, फर्जीवाड़ा कर कमाए लाखों रुपए, अब लगेगा गैंगस्टर एक्ट

