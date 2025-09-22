ETV Bharat / state

संभल में प्राइवेट अस्पतालों पर प्रशासन का एक्शन, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा पल्स हॉस्पिटल सीज, दो को नोटिस

संभल : स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और नोडल अधिकारी डॉ. मनोज चौधरी की टीम में कई निजी अस्पतालों पर छापेमारी की. इस दौरान पल्स हॉस्पिटल में गंभीर खामियां पाए जाने पर उसे सील कर दिया गया. पल्स हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के चल रहा था. अस्पताल में कोई डॉक्टर तक नहीं मिला. खुद को अस्पताल का डायरेक्टर बता रहे शख्स के पास रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला. अस्पताल के बेसमेंट में भी अनधिकृत तरीके से संचालन हो रहा था. जांच में प्रतिबंधित दवाइयां भी पाई गईं. प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पल्स हॉस्पिटल को सील कर दिया. साथ ही एफआईआर कराने की बात कही. तीन अस्पतालों पर प्रशासन का छापा. (Video Credit; Sambhal Administration)

