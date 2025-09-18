ETV Bharat / state

खाटू श्याम जी में जुटेंगे देशभर के 5000 पुजारी, सरकार से रखेंगे ये मांग

जयपुर : विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में इस बार एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिलेगा. 18-19 सितंबर 2025 को आयोजित होने जा रहे पुजारी सेवक महासंघ के द्वितीय प्रांतीय महाधिवेशन में राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों से भी पुजारी प्रतिनिधि एक छत के नीचे जुटेंगे. महाधिवेशन में मंदिरों और उनमें सेवा करने वाले सेवायत/पुजारियों की समस्याओं पर मंथन कर उनका समाधान करने के लिए प्रस्ताव सरकार तक पहुंचाया जाएगा.

आयोजन के मुख्य संयोजक महंत मोहन सिंह दास ने कहा कि श्याम बाबा की पावन भूमि पर 5000 पुजारियों का एक साथ आना दिव्य संयोग है. वर्तमान समय में गांवों के मंदिरों की स्थिति चिंताजनक है. वो सरकार से प्रार्थना करते हैं कि सेवायत/पुजारियों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान दिया जाए. वहीं, हाथोज धाम के महंत और विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि आज ग्रामीण और अराजकीय मंदिरों के पुजारी आर्थिक तंगी, सुरक्षा संकट और प्रशासनिक उपेक्षा का सामना कर रहे हैं.

