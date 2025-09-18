खाटू श्याम जी में जुटेंगे देशभर के 5000 पुजारी, सरकार से रखेंगे ये मांग
पुजारी सेवक महासंघ के द्वितीय प्रांतीय महाधिवेशन में देश भर के 5000 पुजारी जुटेंगे.
Published : September 18, 2025 at 9:48 AM IST
जयपुर : विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में इस बार एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिलेगा. 18-19 सितंबर 2025 को आयोजित होने जा रहे पुजारी सेवक महासंघ के द्वितीय प्रांतीय महाधिवेशन में राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों से भी पुजारी प्रतिनिधि एक छत के नीचे जुटेंगे. महाधिवेशन में मंदिरों और उनमें सेवा करने वाले सेवायत/पुजारियों की समस्याओं पर मंथन कर उनका समाधान करने के लिए प्रस्ताव सरकार तक पहुंचाया जाएगा.
आयोजन के मुख्य संयोजक महंत मोहन सिंह दास ने कहा कि श्याम बाबा की पावन भूमि पर 5000 पुजारियों का एक साथ आना दिव्य संयोग है. वर्तमान समय में गांवों के मंदिरों की स्थिति चिंताजनक है. वो सरकार से प्रार्थना करते हैं कि सेवायत/पुजारियों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान दिया जाए. वहीं, हाथोज धाम के महंत और विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि आज ग्रामीण और अराजकीय मंदिरों के पुजारी आर्थिक तंगी, सुरक्षा संकट और प्रशासनिक उपेक्षा का सामना कर रहे हैं.
ये रहेंगी प्रमुख मांगें :
- अराजकीय भूमिहीन मंदिरों के सेवायत/पुजारियों को प्रतिमाह 30 हजार रुपए सहायता राशि.
- सभी पुजारियों को भोग राशि 10 हजार रुपए प्रति माह.
- राजस्थान सेवायत/पुजारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन.
- किसानों की तर्ज पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल ऋण, पॉली हाउस, फार्मपोंड जैसी सुविधाएं.
- सेवायत/पुजारी प्रोटेक्शन बिल का जल्द लागू किया जाए.
- ग्रामीण मंदिरों की भूमि के पट्टे जारी करना.
- अराजकीय मंदिरों को बिजली-पानी की निशुल्क सुविधा.
- मंदिर संपत्ति विवादों के लिए 'मंदिर ट्रिब्यूनल' का गठन.
- सेवायत/पुजारी कल्याण कोष की स्थापना
सनातन संस्कृति के संरक्षक पुजारी आज आर्थिक, प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के अराजकीय मंदिरों में कार्यरत पुजारी भगवान की पूजा-अर्चना के लिए भी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. ऐसे में अब अपनी समस्याओं को लेकर राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के 5000 पुजारी खाटू श्याम जी में जुटेंगे. ये महाधिवेशन प्रशासनिक सुधार, सुरक्षा, भूमि अधिकार और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर पुजारियों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का बड़ा मंच बनेगा.
