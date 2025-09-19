ETV Bharat / state

पुजारी सेवक महासंघ का प्रांतीय महाधिवेशन: 30 हजार मासिक सहायता सहित 13 मांगें नहीं मानी, तो होगा आंदोलन

खाटूश्यामजी में आयोजित पुजारी सेवक महासंघ के प्रांतीय महाधिवेशन में पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को दोहराया.

Pujari Sevak Mahasangh conference
पुजारी सेवक महासंघ का प्रांतीय महाधिवेशन (ETV Bharat Sikar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2025 at 5:51 PM IST

सीकर: जिले के खाटूश्यामजी में पुजारी सेवक महासंघ के दूसरे प्रांतीय महाधिवेशन का समापन शुक्रवार को हुआ. इसमें राजस्थान सहित देशभर से एक हजार से अधिक मंदिरों से जुड़े पुजारियों ने हिस्सा लिया अधिवेशन में पुजारियों ने सरकार के सामने अपनी 13 सूत्रीय मांगें रखी और चेतावनी दी कि यदि इन पर जल्द अमल नहीं हुआ, तो आंदोलन की राह अपनाई जाएगी. महासंघ की 13 मांगों में भूमिहीन पुजारियों को 30 हजार मासिक सहायता देना शामिल है.

मांगों पर नहीं हुई सुनवाई: अखिल भारतीय पुजारी महासंघ, उज्जैन के अध्यक्ष महेश पुजारी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मौजूदा सरकार पुजारियों और मंदिरों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने पुजारियों को इस तरह परेशान नहीं किया, लेकिन वर्तमान में पुजारी समाज की जमीनें छीनी जा रही है. महाधिवेशन में महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने स्पष्ट कहा कि सरकार को कई बार 13 सूत्रीय मांगें सौंपी जा चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हालात ऐसे ही बने रहे, तो पुजारी समाज आंदोलन करने को बाध्य होगा और आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी.

ये है पुजारी संघ की 13 सूत्रीय मांगें: राजेंद्र शर्मा ने बताया कि भूमिहीन पुजारियों को 30 हजार रुपए मासिक सहायता, सेवायत पुजारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन, प्रतिमाह 10 हजार रुपए भोग राशि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, सेवायत पुजारी प्रोटेक्शन बिल लागू करना जैसी मांगें शामिल है. वहीं ग्रामीण मंदिरों की भूमि पर वंशानुगत पुजारियों को पट्टे, अराजकीय मंदिरों को निशुल्क बिजली-पानी, मंदिर माफी भूमि को किसान रजिस्ट्री में शामिल करना और मंदिर विवादों के लिए ट्रिब्यूनल गठन जैसी अहम बातें शामिल हैं. कार्यक्रम संयोजक मोहनदास चौहान ने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा.

