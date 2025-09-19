ETV Bharat / state

पुजारी सेवक महासंघ का प्रांतीय महाधिवेशन: 30 हजार मासिक सहायता सहित 13 मांगें नहीं मानी, तो होगा आंदोलन

सीकर: जिले के खाटूश्यामजी में पुजारी सेवक महासंघ के दूसरे प्रांतीय महाधिवेशन का समापन शुक्रवार को हुआ. इसमें राजस्थान सहित देशभर से एक हजार से अधिक मंदिरों से जुड़े पुजारियों ने हिस्सा लिया अधिवेशन में पुजारियों ने सरकार के सामने अपनी 13 सूत्रीय मांगें रखी और चेतावनी दी कि यदि इन पर जल्द अमल नहीं हुआ, तो आंदोलन की राह अपनाई जाएगी. महासंघ की 13 मांगों में भूमिहीन पुजारियों को 30 हजार मासिक सहायता देना शामिल है.

मांगों पर नहीं हुई सुनवाई: अखिल भारतीय पुजारी महासंघ, उज्जैन के अध्यक्ष महेश पुजारी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मौजूदा सरकार पुजारियों और मंदिरों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने पुजारियों को इस तरह परेशान नहीं किया, लेकिन वर्तमान में पुजारी समाज की जमीनें छीनी जा रही है. महाधिवेशन में महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने स्पष्ट कहा कि सरकार को कई बार 13 सूत्रीय मांगें सौंपी जा चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हालात ऐसे ही बने रहे, तो पुजारी समाज आंदोलन करने को बाध्य होगा और आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी.