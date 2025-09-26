ETV Bharat / state

बारिश के कारण धनबाद में कई फीट ऊंचा पूजा पंडाल हुआ धराशाई, टला बड़ा हादसा

धनबाद में आंधी और बारिश की वजह से कई पूजा पंडालों को नुकसान हुआ है. स्थानीय लोगों ने डेकोरेटर्स की कार्यशैली पर उठाए सवाल हैं.

PUJA PANDAL COLLAPSES IN DHANBAD
धराशायी पूजा पंडाल के आसपास लोग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2025 at 7:39 PM IST

2 Min Read
धनबाद: जिले में बारिश और तेज आंधी की वजह से कई पूजा पंडालों को भारी नुकसान हुआ है. धनबाद के मटकुरिया रोड स्थित पंडाल का लाइट गेट गिर गया. जिस कारण धनबाद बोकारो मार्ग कई घंटे तक जाम रहा. काफी मशक्कत के बाद मलबे को सड़क से हटाया गया. दूसरी तरफ भूली बी ब्लॉक में बड़ा हादसा टल गया, यहां करीब 9 लाख 50 हजार रुपये की लागत से कई फीट ऊंचा बनाया जा रहा पूजा पंडाल का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया.

पूजा के दौरान नहीं हुआ हादसा

इस पंडाल को तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर सजाया गया था. हादसे के दौरान क्षेत्र में अफरातफरी की स्थिति रही. हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. घटना के बाद पूजा समिति के सदस्य तुरंत सक्रिय हो गए और गिरे पंडाल हिस्से के मलबे को हटाने का काम शुरू किया. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा अगर पूजा के दौरान होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था. खासकर अष्टमी और नवमी के दिन लोगों की भीड़ पूजा पंडाल में रहती है.

बारिश और आंधी की वजह से धराशायी हुआ पूजा पंडाल (Etv Bharat)

बारिश और आंधी ने बढ़ाई परेशानी

फिलहाल समिति द्वारा पंडाल को दोबारा बनाने और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है. लोगों का कहना है कि डेकोरेटर्स के लोगों को पंडाल निर्माण का ख्याल रखना चाहिए था, उन्हें बेहतर तरीके से जायजा लेना चाहिए था. करीब 110 फीट पूजा पंडाल का निर्माण किया गया था, आगे पूजा की तैयारी की जा रही है लेकिन पूजा पंडाल की भव्यता को लेकर बारिश और आंधी की वजह से परेशानी बढ़ गई है.

