बारिश के कारण धनबाद में कई फीट ऊंचा पूजा पंडाल हुआ धराशाई, टला बड़ा हादसा

धनबाद: जिले में बारिश और तेज आंधी की वजह से कई पूजा पंडालों को भारी नुकसान हुआ है. धनबाद के मटकुरिया रोड स्थित पंडाल का लाइट गेट गिर गया. जिस कारण धनबाद बोकारो मार्ग कई घंटे तक जाम रहा. काफी मशक्कत के बाद मलबे को सड़क से हटाया गया. दूसरी तरफ भूली बी ब्लॉक में बड़ा हादसा टल गया, यहां करीब 9 लाख 50 हजार रुपये की लागत से कई फीट ऊंचा बनाया जा रहा पूजा पंडाल का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया.

पूजा के दौरान नहीं हुआ हादसा

इस पंडाल को तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर सजाया गया था. हादसे के दौरान क्षेत्र में अफरातफरी की स्थिति रही. हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. घटना के बाद पूजा समिति के सदस्य तुरंत सक्रिय हो गए और गिरे पंडाल हिस्से के मलबे को हटाने का काम शुरू किया. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसा अगर पूजा के दौरान होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था. खासकर अष्टमी और नवमी के दिन लोगों की भीड़ पूजा पंडाल में रहती है.