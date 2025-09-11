ETV Bharat / state

जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होने से जनता परेशान, सीएम मंत्रियों पर जनता से दूर होने का आरोप

जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होने से जनता परेशान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मंत्रियों की बैठकों का कार्यक्रम : सहायता केंद्र की शुरुआत के बाद फरवरी 2024 में मंत्रियों और पदाधिकारियों की बैठकों का पूरा कार्यक्रम तय किया गया था.14 फरवरी 2024 से शुरु हुआ.

भाजपा कार्यालय में सहायता केंद्र : जुलाई 2024 में पार्टी स्तर पर भी जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए पहल की गई. भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहायता केंद्र की शुरुआत की गई. यहां रोजाना अलग-अलग विभागों के मंत्री बैठकर लोगों और कार्यकर्ताओं से मिलते थे. इस केंद्र का प्रभारी भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव को बनाया गया था.भाजपा कार्यालय में सहायता केंद्र 14 फरवरी 2024 को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहायता केंद्र की शुरुआत हुई थी.यहां प्रतिदिन अलग-अलग मंत्री और पार्टी पदाधिकारी बैठकर लोगों से मिलते थे.

जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में 27 जून 2024 को पहला जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. हर गुरुवार को यह कार्यक्रम आयोजित होना था, लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद इसकी नियमितता में कमी आने लगी और अंततः यह पूरी तरह रुक गया.

रायपुर : जनता से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान का आश्वासन देने के लिए भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही जनदर्शन और सहायता केंद्र जैसी पहल शुरू की थी. इसका उद्देश्य था कि मुख्यमंत्री और मंत्री जनता से सीधे संवाद करें और उनकी शिकायतों का निवारण करें. लेकिन बीते कुछ महीनों से ये कार्यक्रम बंद है. जनदर्शन का ठप होना न केवल जनता और सरकार के बीच दूरी पैदा कर रहा है बल्कि विपक्ष ने भी इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना लिया है.

मंत्रियों की बैठकों का कार्यक्रम (जुलाई 2024)- इसके बाद जुलाई 2024 में भी कुछ बैठकों का कार्यक्रम तय किया गया था.

4 जुलाई 2024 मंत्री लखनलाल देवांगन एवं प्रदेश महामंत्री भरत लाल वर्मा 5 जुलाई 2024 मंत्री दयालदास बघेल एवं उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा 8 जुलाई 2024 उपमुख्यमंत्री अरुण साव एवं उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा 9 जुलाई 2024 मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल एवं महामंत्री रामजी भारती

इन बैठकों के बाद कुछ समय तक कार्यक्रम चला. लेकिन जल्द ही ये भी बंद हो गया.इसके अलावा भी कुछ मंत्रियों ने बैठकर लोगों की समस्याएं सुनीं, लेकिन यह परंपरा कुछ ही दिनों में बंद हो गई. अब ना तो भाजपा कार्यालय में मंत्री बैठ रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन का आयोजन हो रहा है.

जनदर्शन में कई समस्याओं का हुआ समाधान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनदर्शन के आंकड़े : जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट के मुताबिक अब तक 508 कार्रवाई दर्ज हुई है. जिसमें 774 शिकायतें सामने आईं.259 पत्रों का निराकरण हुआ.1250 उपयोगकर्ताओं ने इस सुविधा का लाभ लिया.आंकड़े बताते हैं कि कार्यक्रम जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद का माध्यम था. इसके बंद होने से समस्याओं और शिकायतों का सीधा समाधान प्रभावित हुआ है.

जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होने से जनता परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस का आरोप डर गए सीएम और मंत्री : कार्यक्रम के ठप होने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जनदर्शन में जनता बेरोजगारी, खाद संकट और रोजगार जैसी समस्याओं की शिकायतें करती.

सरकार सवालों का सामना नहीं करना चाहती, इसलिए डर के मारे मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जनदर्शन बंद कर दिया है - दीपक बैज,पीसीसी अध्यक्ष

वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने सफाई दी है. भाजपा प्रदेश महामंत्री और सहायता केंद्र प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि जनदर्शन कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बल्कि व्यक्तिगत पहल है.

मुख्यमंत्री और मंत्री लगातार अपने-अपने क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं.वहीं जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं. निवास में जनदर्शन अस्थायी रूप से रुका है, लेकिन भविष्य में इसे फिर शुरू किया जाएगा- संजय श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री

वहीं वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा का कहना है कि अतीत में अजीत जोगी, डॉ. रमन सिंह और भूपेश बघेल के कार्यकाल में जनदर्शन निरंतर चला. इससे जनता की समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचती थीं.

प्रशासन को ग्राउंड रिपोर्ट भी मिलती थी.अब यह कार्यक्रम बंद होने से सरकार जनता से दूर होती नजर आ रही है. यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले चुनाव में भाजपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है- उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

इस तरह जनदर्शन और सहायता केंद्र जैसे कार्यक्रमों के ठप होने से जनता और सरकार के बीच की दूरी साफ दिखाई देने लगी है.एक ओर कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बता रही है.वहीं भाजपा भविष्य में इसे फिर शुरू करने का आश्वासन दे रही है. लेकिन सवाल यह है कि जनता की समस्याओं के लिए तत्काल मंच कब और कैसे उपलब्ध होगा.

गले में फंदा डालकर किसानों का प्रदर्शन, खाद की किल्लत दूर करने की मांग,समिति प्रबंधक के खिलाफ भी गुस्सा

रेत माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, हाइवा समेत 20 वाहन जब्त

लग्जरी गाड़ी में नशे का कारोबार, हेरोइन बेचते सात आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, एक कस्टडी से फरार