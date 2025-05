ETV Bharat / state

विधायक देवेंद्र यादव का जनसंपर्क, सरकार पर तीखा हमला - MLA DEVENDRA YADAV

भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 26, 2025 at 12:51 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 1:06 PM IST 3 Min Read

भिलाई: हाल ही में बिहार दौरे से लौटे विधायक देवेंद्र यादव ने बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याएं सुनीं. इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में वार्डवासी शामिल हुए, जिन्होंने नगर की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया. देवेंद्र यादव का भाजपा सरकार पर आरोप: विधायक यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने पीएसयू क्षेत्र, विशेषकर भिलाई स्टील प्लांट टाउनशिप को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में टाउनशिप में कई विकास कार्य हुए थे,नए ग्राउंड्स बनाए गए, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार और रख-रखाव किया गया. लेकिन वर्तमान सरकार इन कार्यों की अनदेखी कर रही है और टाउनशिप में बिजली आपूर्ति में लगातार कटौती की जा रही है. भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव (ETV Bharat Chhattisgarh)

