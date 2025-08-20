नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में आज आयोजित स्थायी समिति की बैठक में नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता, शिक्षा एवं जन-सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और अधिकारियों को ठोस निर्देश दिए गए.

अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम का दायित्व केवल कूड़ा प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षित वातावरण और शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देना है. बैठक में पार्षदों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया गया और अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए.

सत्या शर्मा,अध्यक्ष, एमसीडी स्थाई समिति (ETV Bharat)

बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं –



सभी सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई और मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाए. भवन निर्माण के नक़्शे पास करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए, जिन नागरिकों के पास अनुमोदित नक़्शा हो, उन्हें बेवजह तंग न किया जाए. निगम के अधीन आने वाले सभी स्विमिंग पूलों की नियमित जाँच की जाए ताकि डूबने जैसी कोई दुर्घटना न हो सके. दिल्ली में चल रहे अवैध स्पा सेंटरों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. निगम स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने पर ध्यान दिया जाए. जर्जर स्कूल भवनों की जांच कर उनकी मरम्मत के लिए फौरन कदम उठाए जाएं. सफाई कार्य में लापरवाही बरतने वाली, कूड़ा उठाने वाली कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए. अधिकारियों की जवाबदेही– सभी अधिकारी पार्षदों द्वारा उठाए गए विषयों का सही और समयबद्ध उत्तर दें तथा समस्याओं के निवारण में तत्परता दिखाएं. एमसीडी के सामुदायिक भवनों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.







बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित: स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि स्थायी समिति की बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके तहत एमसीडी के सामुदायिक भवनों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. शर्मा ने कहा कि निगम के अधीन कुल 278 सामुदायिक भवन हैं, जिनमें से 122 भवन ऐसे हैं, जो या तो खाली हैं या बहुत कम उपयोग में आते हैं. इन भवनों का उपयोग अब दोपहर तीन बजे से रात आठ बजे तक स्थानीय स्तर पर युवाओं और महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए किया जाएगा.

बैठक में पार्षदों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव: उन्होंने बताया कि बैठक में पार्षदों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए और विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया. चर्चा सकारात्मक और सार्थक रही, जिससे कई समाधानात्मक सुझाव सामने आए. समिति ने सहमति से उन प्रस्तावों को मंजूरी दी, जो जनहित से जुड़े हैं. उन्होंने बताया कि बैठक में पार्षदों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए और विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया. चर्चा सकारात्मक और सार्थक रही, जिससे कई समाधानात्मक सुझाव सामने आए. समिति ने सहमति से उन प्रस्तावों को मंजूरी दी, जो जनहित से जुड़े हैं.

सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम नागरिकों की सुविधा और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनहित से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार की ढिलाई पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.



ये भी पढ़ें: