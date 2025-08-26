ETV Bharat / state

मध्यप्रदेश में गणेश चतुर्थी पर सरकारी अवकाश, बंद रहेंगे कार्यालय - PUBLIC HOLIDAY ON GANESH CHATURTHI

मध्यप्रदेश सरकार ने गणेश चतुर्थी को घोषित किया शासकीय अवकाश, आपातकालीन सेवाओं पर नहीं होगा असर.

मध्यप्रदेश में गणेश चतुर्थी पर सरकारी अवकाश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 11:00 PM IST

भोपाल : देशभर में 27 अगस्त से गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाएगी. इस अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को शासकीय अवकाश घोषित किया है. ऐसे में 27 अगस्त को सरकारी कार्यालयों में कोई काम नहीं होगा. सभी सरकारी व निजी स्कूल-कॉलेजों के साथ अन्य संस्थाओं में सामान्य अवकाश रहेगा. हालांकि, इस दौरान अस्पताल और फायरब्रिगेड समेत अन्य इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी.

शासन द्वारा जारी आदेश (Etv Bharat)

कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने लगाई मुहर

बता दें कि मंगलवार को प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक थी. इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत अन्य मंत्रियों ने गणेश चतुर्थी पर अवकाश पर सहमति जताई. मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, '' गणेश चतुर्थी और नवरात्रि ने केवल धार्मिक तयोहार हैं, बल्कि इनका स्वतंत्रता से भी गहरा नाता रहा है. जब अंग्रेजों का देश में आतंक था, लोग इकठ्ठा नहीं हो पाते थे. ऐसे समय में लोकमान्य तिलक (बाल गंगाधर तिलक) ने गणेशोत्सव के पंडालों से लोगों को एकजुट किया. गणेशोत्सव का संबंध आजादी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मंत्री परिषद की बैठक में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मध्यप्रदेश में अवकाश की स्वीकृत प्रदान की गई है.''

कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले (Etv Bharat)

मिट्टी और गोबर के गणेश को सरकार दे रहे प्रोत्साहन

विजयवर्गीय ने कहा, '' केंद्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुसार हमें गणेशोत्सव और दुर्गाेत्सव में भी स्वदेशी आंदोलन का अभियान चलाना है. इसके लिए सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है. मूर्तिकारों से मिलकर सरकार उन्हें मिट्टी और गोबर समेत अन्य प्राकृतिक जड़ीबूटियों से गणेश भगवान बनाने का प्रशिक्षण दिलाने के साथ उनका प्रचार-प्रसार करने का काम कर रही है. चाइना आज हमारे गणेश भगवान के लिए फूल माला समेत अन्य पूजन सामग्री तैयार कर रहा है. लेकिन हमें त्योहारों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करना है.''

भोपाल में पहले से ही अवकाश की घोषणा

राजधानी भोपाल में गणेश चतुर्थी के अवसर पर अवकाश की घोषणा जनवरी 2025 में ही कर दी गई थी. कलेक्टर ने 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के साथ तीन अन्य स्थानीय अवकाशों की घोषणा भी की थी. इसके अनुसार भोपाल जिले में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अलावा 14 जनवरी को मकर सक्रांति, 19 मार्च को रंग पंचमी और 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस पर भी स्थानीय अवकाश रहता है.

