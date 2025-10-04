ETV Bharat / state

योगी सरकार का बड़ा फैसला, 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

सीएम योगी ने की थी घोषणा, आज जारी हुआ शासनादेश, सरकारी स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों में रहेगी छुट्टी

वाल्मीकि जयंती पर अवकाश घोषित.
वाल्मीकि जयंती पर अवकाश घोषित. (ETV Bharat)
Published : October 4, 2025 at 7:16 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक और सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हुई है. दशहरा और गांधी जयंती की छुट्टी खत्म होते ही योगी सरकार ने वाल्मिकी जयंती पर छुट्टी की घोषणा की है. 7 अक्टूबर मंगलवार को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. सामान्य प्रशासन अनुभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि शासन स्तर पर विचार के बाद वाल्मीकि जयंती पर अवकाश घोषित किया गया है. जिसके तहत सरकारी स्कूल, ऑफिस बंद रहेंगे. जबकि आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी.

ज्ञात हो कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से इस बात की घोषणा की थी जिसके बाद शनिवार को इससे जोड़ा शासनादेश जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इस अवकाश की घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह पूर्व श्रावस्ती जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही थी. इस दिन को राज्य स्तर पर विशेष महत्व के लिए सरकारी अवकाश की घोषणा किया गया है.

सरकार की ओर से जारी पत्र.
सरकार की ओर से जारी पत्र. (ETV Bharat)
बता दें कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की मांग लगातार कर रहे थे. समाज के लोगों ने सरकार से 7 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए कई बार ज्ञापन सौंपा था. वाल्मीकि समाज के अनुसार पहले इस दिन सरकारी अवकाश होता था, जो बाद में रद्द कर दिया गया था. सरकार की तरफ से दलित समाज के लोगों को संदेश देने के लिए और एक बार फिर से उनके बीच में पैठ बनाने के उद्देश्य से इस आदेश को जोड़कर देखा जा रहा है.इसे भी पढ़ें- 'अयोध्या राम मंदिर जाएं तो महर्षि वाल्मीकि-निषादराज की प्रतिमाओं के दर्शन जरूर करें', PM मोदी ने क्यों कही थी ये मन की बात

