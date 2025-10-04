योगी सरकार का बड़ा फैसला, 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित
सीएम योगी ने की थी घोषणा, आज जारी हुआ शासनादेश, सरकारी स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों में रहेगी छुट्टी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 7:16 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक और सार्वजनिक अवकाश की घोषणा हुई है. दशहरा और गांधी जयंती की छुट्टी खत्म होते ही योगी सरकार ने वाल्मिकी जयंती पर छुट्टी की घोषणा की है. 7 अक्टूबर मंगलवार को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. सामान्य प्रशासन अनुभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि शासन स्तर पर विचार के बाद वाल्मीकि जयंती पर अवकाश घोषित किया गया है. जिसके तहत सरकारी स्कूल, ऑफिस बंद रहेंगे. जबकि आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी.
ज्ञात हो कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से इस बात की घोषणा की थी जिसके बाद शनिवार को इससे जोड़ा शासनादेश जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर को पूरे प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. इस अवकाश की घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह पूर्व श्रावस्ती जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही थी. इस दिन को राज्य स्तर पर विशेष महत्व के लिए सरकारी अवकाश की घोषणा किया गया है.