राज्य महिला आयोग में जनसुनवाई, नाबालिग लड़के और महिला का संबंध, बिना तलाक दूसरी शादी जैसे कई केस पर फैसला

उधारी विवाद केस: महिला ने शिकायत की कि एक महिला उधार की रकम के लिए घर में घुसकर मारपीट करती है. इस पर दूसरी महिला ने आरोपों से इनकार किया. आयोग ने चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा हुआ तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है. किसी भी स्थिति में घर में घुसकर गाली-गलौच या मारपीट न करें.

बच्चों की कस्टडी का केस: इस केस में महिला ने शिकायत की कि उसके पति ने दोनों बच्चों को अपने पास रखा है और मिलने नहीं देता. काउंसलिंग के बाद, आयोग ने आदेश दिया कि, बच्चे अब मां के पास रहेंगे, पिता हर सप्ताह मिल सकेंगे. अनावेदक हर महीने 5000 बच्चों के पालन-पोषण के लिए भी देगा. दादा-दादी से मिलने पर कोई रोक नहीं होगी. इस मामले की 1 साल निगरानी की जाएगी.

सरकारी नौकरी में विवाद का केस: इस केस में दोनों पक्ष विशेष रोजगार कार्यालय में कार्यरत हैं. आपसी शिकायतों और शोकॉज नोटिस को लेकर मामला आयोग में पहुंचा था. आयोग की समझाइश पर यह मामला विभागीय सचिव को पत्र भेजने के निर्देश के साथ बंद किया गया.

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में जनसुनवाई का आयोजन किया गया. अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में रायपुर में 345वीं प्रदेश स्तरीय और 164वीं जिला स्तरीय जनसुनवाई हुई. इस दौरान महिला उत्पीड़न से जुड़े कई मामलों की सुनवाई की गई. पीड़ित महिलाओं को राहत देने के कई निर्देश दिए गए.

मिड-डे मील कर्मियों से बदसलूकी का मामला: कुछ महिला रसोइयों ने एक पुरुष को लेकर शिकायत की कि वो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है और काम से निकालने की धमकी देता है. आयोग ने निर्देश दिए कि महिलाओं से सम्मानजनक व्यवहार करें, काम में रोक-टोक न करें. इस प्रकरण को भी 1 साल की निगरानी में रखा.

बच्चों से मिलने नहीं देती पत्नी: एक मामला पति-पत्नी के बीच का था, दोनों शासकीय स्कूल में शिक्षक हैं. 5 माह से दोनों अलग रह रहे है. महिला ने बच्चों को मिलने नहीं दिया. आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि, हर सप्ताह पिता बच्चों से मिलने घर आ सकेंगे, रोक नहीं लगेगी.

28 वर्षीय महिला और 17 वर्षीय नाबालिग का केस: राज्य महिला आयोग में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक 28 वर्षीय महिला और 17 वर्षीय नाबालिग के बीच संबंध होने की बात कही गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने इसे बाल संरक्षण आयोग को भेजने का आदेश दिया है. इस मामले में नाबालिग लड़के के माता-पिता आयोग के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि उनका बेटा अभी केवल 17 साल का है. इसके सबूत के तौर पर स्कूल के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की कॉपी आयोग में प्रस्तुत की गई. लड़के के पिता ने बताया कि उन्होंने दो महीने पहले ही महिला के खिलाफ बाल संरक्षण आयोग में शिकायत दी थी. जब महिला से उसकी उम्र पूछी गई तो उसने बताया कि वह 28 साल की है और उसे यह नहीं पता था कि लड़का नाबालिग है. महिला का आरोप है कि उसके साथ दैहिक शोषण (शारीरिक शोषण) हुआ है और वह लड़के से 50 लाख रुपये की मांग कर रही है. जबकि लड़का महिला से 11 साल छोटा है और अभी विवाह योग्य उम्र से भी 4 साल कम है. आयोग ने आदेश दिया कि मामला महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है. संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रकरण बाल संरक्षण आयोग को सौंपा जाएगा.

बिना तलाक किए पति ने की दूसरी शादी: महिला ने बताया कि पति ने चूड़ी प्रथा से दूसरी शादी की है और अब बच्चे के आधार कार्ड के लिए सहयोग नहीं कर रहा. वर्तमान में आवेदिका का पुत्र 3 साल का है. आवेदिका पिता के नाम पर बच्चे का आधार कार्ड बनवाना चाहती है लेकिन अनावेदक अपना आधार कार्ड नहीं दे रहा है. आयोग की समझाइश पर आधार कार्ड लाने की सहमति जताई.

तलाक की सहमति और बच्चों की कस्टडी का केस: इस केस में पति-पत्नी अलग रह रहे हैं, और सुलह की संभावना नहीं है. 10 साल का एक बेटा भी है. दोनों पक्षों को आपसी समझौते से तलाक लेने की सलाह दी गई और अन्य महिला से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई. कहा कि, बेटा मां के पास रहेगा, पिता हर माह ₹5000 देगा और पढ़ाई का खर्च उठाएगा.