ETV Bharat / state

छात्रा की इंग्लिश सुन शिक्षा मंत्री ने पकड़े कान, कहा- मैं गांव का आदमी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती - PUBLIC HEARING IN BARAN

छात्रा के सामने मदन दिलावर ने पकड़े कान ( ETV Bharat Baran )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 7, 2025 at 11:30 AM IST | Updated : June 7, 2025 at 11:58 AM IST 3 Min Read

बारां : प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जिले दौरे पर जिला परिषद सभागार में जनसुनवाई की. इस दौरान एक छात्रा ने उनसे अंग्रेजी में सवाल पूछना शुरू कर दिया, लेकिन दिलावर ने बालिका को रोका और कान पकड़ते हुए माफी मांगी. उन्होंने कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी में बोलें. इस पर छात्रा ने भी पलट कर जवाब दिया कि आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं. हालांकि, दिलावर ने स्वच्छता से हाड़ौती भाषा में कह दिया कि 'मैं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति, अंग्रेजी नहीं समझता हूं'. यह मामला शुक्रवार को हुआ है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. इसपर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर हमला बोला है. मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं... : मामले के अनुसार मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को जनसुनवाई कर रहे थे. इसी दौरान बारां जिले में छात्रा दामिनी हाड़ा ने सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर सवाल पूछा. छात्रा ने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया 'माय नेम इस दामिनी हाड़ा एंड आई एम फ्रॉम...'. इसी पर मंत्री दिलावर ने कान पकड़ लिए और हाथ जोड़ते हुए उन्होंने हाड़ौती में कहा कि 'मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं. हिंदी में बोलिए'. पढ़ें. ​शिक्षा मंत्री दिलावर बोले-पीटीआई ही नहीं, कांग्रेस शासन की तमाम भर्तियों की होगी जांच

Last Updated : June 7, 2025 at 11:58 AM IST