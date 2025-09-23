जीएसटी रिफॉर्म से जनता को मिली बड़ी राहत, विरोध करना कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन : स्वास्थ्य मंत्री
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्यमंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत किया है.
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ने जीएसटी में सुधार को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि यह बदलाव देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा. इससे आम जनता को राहत मिलेगी. उन्होंने विशेष रूप से कृषि और डेयरी क्षेत्र में लाभ मिलने की बात कही.मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरें कम की हुई हैं. इससे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा.
कांग्रेस के विरोध पर बोला हमला : मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच 50 साल पुरानी है. वे वर्तमान समय की मांग को नहीं समझते.
जीएसटी सुधार से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आम जनता को लाभ होगा. विपक्षी दलों को इसका स्वागत करना चाहिए और देश के विकास में सहयोग करना चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 लाख की कमाई पर इनकम टैक्स पर छूट दी है.जो कभी कांग्रेस सोच भी नहीं सकती.जीएसटी रिफॉर्म के बारे में गलत प्रचार करना और इसका विरोध करना कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है.आज जीएसटी में छूट मिलने से कई जरुरी चीजें सस्ती हुईं हैं- श्याम बिहारी जायसवाल,स्वास्थ्यमंत्री
आपको बता दें कि जीएसटी रिफॉर्म होने पर कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स पर काफी राहत मिली है. कृषि उपकरणों और ट्रैक्टर पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत हुई है. जिससे किसानों को लाभ होगा. जीएसटी स्लैब को चार से घटाकर दो करने से व्यापारियों को अनुपालन में सरलता मिलेगी और कर बोझ कम होगा. स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह हटा दी गई है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी.
