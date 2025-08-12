ETV Bharat / state

झारखंड के इस इलाके में बाघिन की इंट्री, जंगल में लगाया गया कैमरा! - TIGRE IN JHARKHAND

झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में बाघिन के आने से पीटीआर प्रबंधन ने हाई अलर्ट जारी किया है.

PTR management issued high alert after tigress arrived in Palamu Tiger Reserve area of Jharkhand
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2025 at 10:59 AM IST

पलामूः झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में बाघिन के इंट्री होने के सबूत मिले हैं. जिस इलाके में बाघिन के होने के सबूत मिले हैं उस इलाके से गांव को रिलोकेट करने की तैयारी चल रही है.

दअरसल, पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बाघों से जुड़ा हुआ एक पग मार्क मिला था, पग मार्क के साइज से बाघिन के मौजूद होने की जानकारी मिली है. पग मार्क का साइज 12 से 14 सेंटीमीटर है. वैसे सामान्य तौर पर बाघ के पग मार्ग 15 से 16 सेंटीमीटर होता है. बाघिन के पग मार्ग का साइज नर बाघ से कम होता है. पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बाघिन के बारे में जानकारी मिलने के बाद पूरे इलाके में पीटीआर प्रबंधन के द्वारा हाई अलर्ट जारी किया है और इलाके में 50 से भी अधिक हाई रिजोल्यूशन कैमरे जंगल में लगाए गये हैं.

पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में मिले बाघिन के पग मार्क (Etv Bharat)

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक कुमार आशीष ने बताया कि पग मार्ग से बाघिन के होने के सबूत पलामू टाइगर रिजर्व के जंगली इलाके में मिले हैं लेकिन कैमरे तस्वीर ट्रैप नहीं हुई है. कैमरा ट्रैप में तस्वीर कैद होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

जंगली इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की तैयारी चल रही है. संभावित बाघिन के स्कैट की जांच के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून को भेजा गया है. दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में 20 वर्षों के बाद बाघिन के मौजूद होने की जानकारी निकलकर सामने आई है. पलामू टाइगर रिजर्व के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल पूरे क्षेत्र में 5 से 6 बाघों के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है. एक लंबे अरसे के बाद इलाके में बाघिन से संबंधित मूवमेंट की जानकारी निकलकर सामने आई है.

