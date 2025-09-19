कल्याण सिंह कैंसर संस्थान; साइको ऑन्कोलॉजी की ओपीडी होगी शुरू, निदेशक बोले- मरीजों-तीमारदारों की होगी काउंसलिंग
निदेशक ने बताया कि सप्ताह में सभी दिन साइको ऑन्कोलॉजी की ओपीडी का होगा संचालन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 6:36 PM IST
लखनऊ : चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में फिर से साइको ऑन्कोलॉजी विभाग की शुरूआत होगी. विभाग के नियमित डॉक्टर की तैनाती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. काउंसलर व दूसरे तकनीक स्टाफ विभाग में पहले से थे. इससे कैंसर से जंग लड़ रहे मरीज व उनके तीमारदारों को मानसिक तनाव से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.
संस्थान के निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट ने बताया कि कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ी है. इस बीमारी का पता चलने पर मरीज व उनके तीमारदार मानसिक रूप से टूट जाते हैं. उन्हें उलझन सताती है. इलाज के दौरान भी मरीज संग तीमारदार को मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है. कई मरीज आत्महत्या जैसे कदम तक उठाने से गुरेज नहीं करते हैं. कैंसर मरीजों व तीमारदारों को बचाने के लिए साइको ऑन्कोलॉजी विभाग की ओपीडी शुरू की गई है.
उन्होंने बताया कि संस्थान में नियमित मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुभव तिवारी की तैनाती की गई है. डॉ. अनुभव मरीज व तीमारदारों को मानसिक बीमारियों से निजात दिलाने में मदद करेंगे. काउंसलिंग से मरीजों को पूरा इलाज करने के लिए प्रेरित करेंगे. मरीज व तीमारदारों की समय-समय पर काउंसलिंग की जाएगी. उन्होंने बताया कि कैंसर का इलाज लंबा चलता है, इससे मरीजों की उलझन और बढ़ जाती है. लिहाजा कैंसर के साथ मानसिक बीमारियों का इलाज भी जरूरी है.
सप्ताह में सभी तक चलेगी ओपीडी : निदेशक ने बताया कि सप्ताह में सभी दिन साइको ऑन्कोलॉजी की ओपीडी का संचालन होगा. सोमवार से शनिवार तक ओपीडी के संचालन से मरीजों को इलाज हासिल करने में आसानी होगी. सुबह नौ बजे से ओपीडी का संचालन होगा. जरूरत पड़ने पर मरीजों को भर्ती कर इलाज मुहैया कराया जाएगा.
यह भी पढ़ें : लखनऊ के इस कैंसर संस्थान में लगेंगी 7 करोड़ की मशीनें; ब्लड इंफेक्शन की होगी तुरंत जांच