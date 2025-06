ETV Bharat / state

सिक्किम में प्रतापगढ़ का हनीमून कपल 16 दिन से लापता, तलाशकर थके परिजन लौटे घर, अब ये आस ही बची - PRTAPGARH COUPLE MISSING SIKKIM

सिक्किम में प्रतापगढ़ का नवविवाहित जोड़ा अभी भी लापता. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 12, 2025 at 8:30 AM IST | Updated : June 12, 2025 at 8:46 AM IST 4 Min Read

प्रतापगढ़: सिक्किम हादसे के 16 दिन बाद भी लापता नवविवाहित जोड़े के परिजन खाली हाथ लौट आए. नवविवाहित जोड़े के पिता अब मंदिर में पिता बेटे और बहू के मिलने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं. परिजनों का कहना है कि अब भगवान का ही सहारा ही बचा है. हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं. अब प्रार्थना है कि दोनों सलामत घर लौट आएं. परिजन सिक्किम से लौटेः प्रतापगढ़ से सिक्किम हनीमून मनाने गए कौशलेंद्र और अंकिता का 16 दिन बाद भी तक कोई सुराग नहीं लगा है. उन्हें तलाशने के लिए गए परिजन वहां उन्हें तलाश कर काफी थक चुके हैं. परिजनों का कहना है कि सिक्किम सरकार और वहां के प्रशासन ने उनकी काफी मदद की. वहां बारिश के बीच दोनों की काफी तलाश की लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चला. काफी खोजबीन के बाद जब कुछ पता नहीं चला तो कुछ परिजनों की तबीयत बिगड़ने लगी. इस पर परिजन घर लौट आए. परिजनों के मुताबिक वहां अन्य लापता लोगों के सामान भी मिल गए थे लेकिन कौशलेंद्र और अंकिता का सामान भी नहीं मिला है. इस वजह से उनकी चिंता और बढ़ गई है.

प्रतापगढ़: सिक्किम हादसे के 16 दिन बाद भी लापता नवविवाहित जोड़े के परिजन खाली हाथ लौट आए. नवविवाहित जोड़े के पिता अब मंदिर में पिता बेटे और बहू के मिलने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं. परिजनों का कहना है कि अब भगवान का ही सहारा ही बचा है. हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं. अब प्रार्थना है कि दोनों सलामत घर लौट आएं. परिजन सिक्किम से लौटेः प्रतापगढ़ से सिक्किम हनीमून मनाने गए कौशलेंद्र और अंकिता का 16 दिन बाद भी तक कोई सुराग नहीं लगा है. उन्हें तलाशने के लिए गए परिजन वहां उन्हें तलाश कर काफी थक चुके हैं. परिजनों का कहना है कि सिक्किम सरकार और वहां के प्रशासन ने उनकी काफी मदद की. वहां बारिश के बीच दोनों की काफी तलाश की लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चला. काफी खोजबीन के बाद जब कुछ पता नहीं चला तो कुछ परिजनों की तबीयत बिगड़ने लगी. इस पर परिजन घर लौट आए. परिजनों के मुताबिक वहां अन्य लापता लोगों के सामान भी मिल गए थे लेकिन कौशलेंद्र और अंकिता का सामान भी नहीं मिला है. इस वजह से उनकी चिंता और बढ़ गई है. परिजन कर रहे प्रार्थना. (etv bharat) कौशलेंद्र के पिता ने मंदिर में किया पूजनः बुधवार को पिता अपने गांव के दुर्गा मंदिर में महामृत्युंजय जाप और पूजा अर्चना किया. पिता और परिजनों का मानना है अब प्रभु ही कोई चमत्कार कर सकते हैं. मंदिर पर रिश्तेदार और ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जमा थी. परिजनों ने अब सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है. परिजन कर रहे प्रार्थना. (etv bharat) 24 मई को दोनों गए थे सिक्किमः बता दें कि मूल रूप से प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र के राहाटीकर गांव के रहने वाले कौशलेंद्र की शादी 5 मई को अंकिता से हुई थी. 24 मई को दोनों हनीमून के लिए सिक्किम गए थे. 29 मई को मंगन जिले में उनकी टेंपो ट्रैवलर गाड़ी करीब एक हजार फीट गहरी खाई में गिरकर तीस्ता नदी में समा गई थी. इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है जबकि दो अन्य घायल हैं और आठ लोग अब भी लापता हैं जिनमे कौशलेंद्र और अंकिता भी लापता लोगों में शामिल हैं.





सिक्किम पहुंचे थे परिजनः हादसे की खबर मिलते ही पिता शेर बहादुर समेत सात परिजन सिक्किम पहुंचे थे और लगातार तलाश में जुटे थे. 13 दिन की कोशिशों के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली. परिवार की उम्मीदें अब धीरे-धीरे टूटती जा रही हैं. सिक्किम में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन तीस्ता नदी में लापता लोगों का पता नहीं चल सका है. 13 दिनों बाद निराश पिता अपने रिश्तेदारों के साथ वापस प्रतापगढ़ अपने गांव लौट आए. परिजन एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं. कौशलेंद्र के पिता शेर बहादुर से मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है. परिजन निराश. (etv bharat)



13 दिन तलाशते रहे परिजनः चाचा उम्मेद सिंह ने कहा कि 5 मई को उनके भतीजे की शादी हुई थी और 10 मई को रिसेप्शन था. 25 मई को हमारे बहू और भतीजा सिक्किम घूमने गए थे. वहां पर 29 मई को शाम 8:30 को उनकी गाड़ी तीस्ता नदी के मंगल जिले में एक हजार फीट की पहाड़ी की ऊंचाई से गिर गई थी. उसके बाद से लगातार वहां 13 दिन तक हमारे छोटे भाई व परिवार के सात लोगों ने वहां पर रेस्क्यू टीम के साथ तलाश की. उन्होंने बताया कि दोनों का कुछ पता नहीं चला है. अब तो बस ऊपरवाले का ही सहारा बचा है.

हनीमून मनाने सिक्किम गया प्रतापगढ़ का नवविवाहित जोड़ा लापता, एक महीने पहले हुई थी शादी

सिक्किम में प्रतापगढ़ का हनीमून कपल 8 दिन बाद भी लापता, देशभर घूम चुका था कौशलेंद्र, शौक में पत्नी को दिखाने ले गया था पहाड़ी इलाका



सिक्किम सरकार ने काफी मदद कीः चाचा उम्मेद सिंह ने बताया कि वहां के गवर्नर साहब से बात हुई है. उन्होंने डीजीपी सहित अन्य अधिकारियों को बुलाया. सिक्किम सरकार पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है. रेस्क्यू जारी है. वहां के खराब मौसम के कारण परिवार के लोग बीमार पड़ रहे थे, इस वजह से सभी लौट आए.

हमने अपने गांव के मां दुर्गेश्वरी धाम पर महामृत्युंजय का जाप किया है. अब हमे ऊपर वाले का सहारा रह गया है. हमें कहीं से कोई उम्मीद बची नहीं है. इंतजार की घड़ी तब तक खत्म नही होगी जब तक उनका कोई सुराग नहीं लग जाता.- उम्मेद सिंह, चाचा

Last Updated : June 12, 2025 at 8:46 AM IST