कोरबा में प्रशासन के मंच पर प्रोटोकॉल उल्लंघन, अफसर बैठे आगे, जिला पंचायत अध्यक्ष को बिठाया पीछे - PROTOCOL VIOLATION KORBA

पाली में केंद्रीय रेशम बोर्ड के रेशम मेला में डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए थे.

Protocol violation korba
अफसर बैठे आगे, जिला पंचायत अध्यक्ष को बिठाया पीछे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 31, 2025 at 3:45 PM IST

कोरबा: शनिवार को पाली में छत्तीसगढ़ में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने रेशम कृषि मेला सह मेरा रेशम, मेरा अभिमान की शुरुआत हुई. इसका शुभारंभ उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने किया. इस दौरान मंच पर विधायकों के साथ उपमुख्यमंत्री मौजूद थे. उनके साथ प्रथम पंक्ति में कलेक्टर, एसपी, डीएफओ सहित अन्य अधिकारी विराजमान थे. जबकि जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष आदिवासी नेता पवन सिंह को दूसरी पंक्ति में पीछे बिठाया गया. प्रशासन के किसी मंच पर जनप्रतिनिधियों को पीछे स्थान देकर अफसर का आगे बैठना कई स्थानीय नेताओं को खटका.

प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया: जिला पंचायत अध्यक्ष पवन सिंह कंवर ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया है. उनके समर्थकों में भी नाराजगी है. खासतौर पर कोरबा जैसे अनुसूचित क्षेत्र में जहां एक आदिवासी व्यक्ति को ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जो जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं. इस मामले को लोग ब्यूरोक्रेसी के हावी होने के उदाहरण के तौर पर भी प्रस्तुत कर रहे हैं.

Protocol violation korba
पाली में केंद्रीय रेशम बोर्ड के रेशम मेला में डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए थे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सम्मान कार्यक्रम में भी पीछे दिखे: इस अवसर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों को चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. पोस्ट का विमोचन भी किया, जब हितग्राहियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा था, पोस्टर का विमोचन हो रहा था. तब भी जिला पंचायत अध्यक्ष पीछे बैठे हुए थे. जबकि अधिकारी उपमुख्यमंत्री के साथ लोगों को सम्मानित कर रहे थे. इस दौरान भी जिला पंचायत अध्यक्ष को आगे नहीं बुलाया गया वह पूरे समय पीछे बैठे रहे.

मुझे पाली में आयोजित केंद्र सरकार के रेशम मेला कार्यक्रम में उपेक्षित महसूस हुआ. यदि कोई संगठन का काम होता तो और बात थी. लेकिन यह एक प्रशासनिक आयोजन था. जिसमें अधिकारियों को हर हाल में प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए- पवन सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष

उपमुख्यमंत्री गिना रहे थे उपलब्धियां: उपमुख्यमंत्री साव ने कहा कि मेरा रेशम, मेरा अभिमान कार्यक्रम का उद्देश्य आपको आधुनिक मशीनों के संबंध में जानकारी देना, प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है. साथ ही आपकी आमदनी को बढ़ाना और आपको आत्मनिर्भर बनाना भी है. साव भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे,इस दौरान भी उन्हें इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उनकी ही पार्टी से निर्वाचित ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि पीछे की पंक्ति में बैठा हुआ है. जबकि अफसर उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठे हैं.

पंचायती राज अधिनियम में जिला पंचायत अध्यक्ष का अहम स्थान: पंचायती राज अधिनियम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करता है. इसकी स्थापना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के बाद जिला पंचायत सर्वोच्च संस्था. जिला पंचायत अध्यक्ष को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं.

जिला योजना समिति का अध्यक्ष होना, विभिन्न विकास योजनाओं की देखरेख करना, वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखना, स्थायी समितियों का गठन करना, स्थानीय स्वशासन के तहत अन्य विधायी एवं प्रशासकीय कार्य शामिल हैं. उनके अधिकार राज्य के पंचायती राज अधिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं. जिले के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना भी उनके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है.

पद की गरिमा रखनी चाहिए: पवन सिंह कंवर ने कहा कि, मुझे पीछे की कुर्सी दी गई, यह पद की गरिमा के लिए ठीक नहीं है. साफतौर पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन है. इस मामले में लापरवाही बरती गई है. कार्यक्रम के दौरान मैंने विरोध इसलिए नहीं किया, क्योंकि यह हमारी ही सरकार का कार्यक्रम था और कार्यक्रम में किसी तरह का व्यवधान डालना ठीक नहीं था.

DISTRICT PANCHAYAT PRESIDENTMERA RESHAM MERA ABHIMANपवन सिंह जिला पंचायत अध्यक्षप्रोटोकॉल उल्लंघनPROTOCOL VIOLATION KORBA

