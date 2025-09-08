ETV Bharat / state

वित्त मंत्री के सामने प्रोटोकॉल का उल्लंघन! अधिकारी से पूछा कौन से बैच के हैं आप ? आपको ट्रेनिंग में नहीं सिखाया गया

पलामू में वित्त मंत्री के सामने सहायक नगर आयुक्त के द्वारा प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला सामने आया है.

Protocol was violated by Assistant Municipal Commissioner
वित्त मंत्री के सामने बैठे सहायक नगर आयुक्त (etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read
पलामू: झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के समक्ष एक प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला सामने आया है. दरअसल सहायक नगर आयुक्त, मंत्री के सामने अचानक आकर बैठ गए, इस दौरान वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सहायक नगर आयुक्त को चैंबर से बाहर जाने के लिए कहा लेकिन वह नहीं गए और वहां पर बैठे रहे.

निगमकर्मियों की परेशानी लेकर पहुंचे थे वित्त मंत्री

दरअसल पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम में नगर आयुक्त की तैनाती नहीं हुई है. इस कारण चार महीने से नगर निगम के कर्मियों को वेतन और मानदेय नहीं मिला है. वेतन नहीं मिलने से नाराज नगर निगम के कर्मी, काम का बहिष्कार कर रहे थे. मामले की जानकारी मिलने के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नगर निगम के कार्यालय पहुंचकर कक्ष में बैठे थे, तभी अचानक सहायक नगर आयुक्त चैंबर में पहुंचे और बैठ गए.

वित्त मंत्री के सामने प्रोटोकॉल का उल्लंघन (etv bharat)

सहायक नगर आयुक्त के व्यवहार पर वित्त मंत्री के सवाल

जब वित्त मंत्री ने उनसे कुछ पूछा तो सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि वह तुरंत ही कार्यालय पहुंचे हैं. वित्त मंत्री ने सहायक नगर आयुक्त को चैंबर से बाहर जाने को कहा लेकिन सहायक नगर आयुक्त नहीं गए और वही बैठे रहे. इसके बाद में वित्त मंत्री ने सहायक नगर आयुक्त से कहा कि आप कौन से बैच के हैं? आपको ट्रेनिंग में नहीं बताया गया कि राज्य सरकार के मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करना है?

वित्त मंत्री ने सहायक नगर आयुक्त से जानकारी ली

इस दौरान वित्त मंत्री ने नगर निगम के कर्मियों के वेतन एवं मानदेय भुगतान को लेकर सहायक नगर आयुक्त से जानकारी ली. मीडिया से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बताया कि मामले में विभागीय अधिकारियों से बात हुई है. अधिकारियों ने बताया है कि मंगलवार को मामले में डीडीओ को प्रभार दे दिया जाएगा. जिसके बाद वेतन की निकासी संभव हो जाएगी.

