प्रोटोकॉल बना पहाड़ी कोरवा के लिए काल, 26 घंटे तक नहीं मिली एंबुलेंस, मौत के बाद भी मुसीबत नहीं हुई कम
सड़क हादसे में घायल पहाड़ी कोरबा को 26 घंटे बाद एंबुलेंस मिली.इस दौरान बड़े अस्पताल पहुंचते ही वो काल का ग्रास बन चुका था.
Published : October 7, 2025 at 7:26 PM IST
सरगुजा : छत्तीसगढ़ के सरगुजा में संजीवनी 108 एंबुलेंस की बदहाल व्यवस्था सुधरने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है. अभी भी गंभीर स्थिति में मरीजों को एंबुलेंस के लिए या तो घंटों इंतजार करना पड़ रहा है या फिर उन्हें निजी एंबुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है. जिले में एक बार फिर से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लापरवाही का एक ऐसा ही मामला सामने आया है.
26 घंटे बाद मिला एंबुलेंस : इस बार एक पहाड़ी कोरवा ग्रामीण को एंबुलेंस के लिए 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण गंभीर रूप से घायल मरीज बेहतर उपचार के लिए अस्पताल में पूरे एक दिन तड़पता रहा. इस दौरान अधिकारी और कंपनी के लोग एंबुलेंस के प्रोटोकॉल में व्यस्त होने का हवाला देते रहे लेकिन घायल युवक के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी.जैसे तैसे निजी साधन से युवक को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.जहां से मरीज को रायपुर रेफर किया गया.लेकिन रायपुर पहुंचते ही युवक ने दम तोड़ दिया.युवक की मौत के बाद भी परिवार को सरकारी शव वाहन के लिए भटकना पड़ा.जिसके बाद निजी वाहन से युवक के शव को लाना पड़ा.
कैसे घायल हुआ था युवक ?: बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम ककना के मदेश्वरपुर निवासी गुड्डू कोरवा 4 अक्टूबर को बजल साय के साथ ग्राम घटगांव गया हुआ था. घटगांव से वापस लौटते समय ग्राम सिधमा के पास सड़क के गड्ढों को भरने के लिए गिराए मुरुम में युवक की बाइक अनियंत्रित हो गई.जिसके बाद गुड्डू के सिर पर गंभीर चोट आई.युवक को ग्रामीणों ने बरियो अस्पताल में भर्ती कराया.लेकिन 24 घंटे तक युवक के लिए अस्पताल का इंतजाम ना हो सका.
प्रोटोकॉल में व्यस्त थी एंबुलेंस : युवक के परिजनों का आरोप है कि जब युवक को बड़े अस्पताल ले जाना था तब एंबुलेंस प्रोटोकॉल में व्यस्त थी. परिजन का कहना है कि उन्होंने संजीवनी 108 में फोन किया लेकिन उन्हें कह दिया गया कि वे प्रोटोकॉल में व्यस्त हैं. इसलिए एंबुलेंस उपलब्ध नहीं करा सकते. इसके साथ ही उन्होंने इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को भी दी. लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए. पहाड़ी कोरवा युवक गंभीर रूप से घायल था और उसे तत्काल बेहतर उपचार की जरूरत थी. लेकिन युवक को एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराया जा सका. जबकि इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल खुद सरगुजा में मौजूद थे . राज्यपाल ने पहाड़ी कोरवा परिवारों से मुलाकत की लेकिन अधिकारी एक पहाड़ी कोरवा ग्रामीण को एंबुलेंस समय पर नहीं दे पाए. मरीज को रिफर करने के पूरे 24 घंटे बाद सोमवार की दोपहर 3.30 बजे उसे एंबुलेंस उपलब्ध कराया गया लेकिन रायपुर में उसकी मौत हो गई.
हम लोग बाइक से आ रहे थे, राज्यपाल के आने के लिए रास्ते में डस्ट गिराए थे उसमें टकराकर हम लोग गिर गए. फिर अस्पताल में हम लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिला. हम लोग सांसद चिंतामणी महराज को भी फोन किए, मंत्री को भी फोन किए. लेकिन कोई सुना ही नही. बोले की एम्बुलेंस मिलेगा लेकिन इधर-उधर घुमाते रहे कल 26 घंटे के बाद एम्बुलेंस मिला - बरजू कोरवा,मृतक का साथी
स्थानीय ग्रामीण बृजेश मिश्रा ने बताया कि ये लोग कहीं से आ रहे थे. उस समय राज्यपाल महोदय आने वाले थे तो गड्ढों में डस्ट गिराए थे. लेकिन उसको लेबल नही किये थे. ये लोग उसमें टकराकर गिर गए.
हादसे के बाद हम लोग इसको बारियों अस्पताल ले गये तो वहां से मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया. लेकिन यहां इनको एम्बुलेंस नहीं मिला.जब रायपुर पहुंचा तो उसकी मौत हो गई - बृजेश मिश्रा, ग्रामीण
अब इस मामले में कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया और मेडिकल कालेज अस्पताल में शव को रखकर प्रदर्शन शुरू किया. प्रदर्शन कर रहे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बाल कृष्ण पाठक ने सीधा लापरवाही का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा है. इनके लिए सुविधाओं का विशेष प्रावधान है.
लापरवाही इस कदर है कि उसको एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध कराया गया और इलाज में विलंब होने से उसकी मौत हो गई, इसमें गैर इरादतन ह्त्या का अपराध दर्ज होना चाहिए.जन मन योजना के तहत इसके विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किये जा रहे हैं, वो कहां खर्च हो रहे हैं - बालकृष्ण पाठक, नेता कांग्रेस
अस्पताल के सिवल सर्जन डॉ जेके रेल्वानी ने बताया कि जैसे ही कोई मरीज रेफर किया जाता है, संजीवनी वालों को इसकी सूचना दे दी जाती है.वहां से एम्बुलेंस उपलब्ध करा दिया जाता है.
जैसा बताया गया की एम्बुलेंस रास्ते में था और कहा गया की वापस आते ही उपलब्ध करा दिया जाएगा, बाकी मरीज वेंटीलेटर में था तो उसको सारे इलाज दिए जा रहे थे - डॉ जेके रेलवानी, सिविल सर्जन
एसडीम अंबिकापुर फागेश सिन्हा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, इसके साथ ही मुआवजे के लिए बलरामपुर कलेक्टर के माध्यम से बात करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा मिल जाए, फिलहाल जो आरोप लगाए जा रहे हैं. ज्ञापन के माध्यम से वो प्राप्त हुए हैं. इस पर कलेक्टर महोदय से चर्चा करके आगे की कार्रवाई की जाएगी.
मौत का जिम्मेदार कौन ?: पहाड़ी कोरवा को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना गया है.इनके लिए विशेष तौर पर योजनाएं संचालित की जा रही है.लेकिन अफसोस जब इन्हें सबसे ज्यादा जरुरत सरकारी सिस्टम की होती है तो वो फेल हो जाता है. किसी इंसान की जिंदगी की कीमत सिस्टम के लिए क्या है,ये इस घटना से साबित होता है.आज प्रोटोकॉल एक गरीब के लिए काल बन गया.ना जाने कब ऐसे अफसरों का दिल पसीजेगा और उन्हें ये पता चलेगा कि जब किसी के परिवार में अपना जाता है तो उस दर्द की भरपाई ना तो मुआवजा कर पाएगा और ना ही प्रोटोकॉल.
