प्रोटोकॉल बना पहाड़ी कोरवा के लिए काल, 26 घंटे तक नहीं मिली एंबुलेंस, मौत के बाद भी मुसीबत नहीं हुई कम

सरगुजा : छत्तीसगढ़ के सरगुजा में संजीवनी 108 एंबुलेंस की बदहाल व्यवस्था सुधरने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है. अभी भी गंभीर स्थिति में मरीजों को एंबुलेंस के लिए या तो घंटों इंतजार करना पड़ रहा है या फिर उन्हें निजी एंबुलेंस का सहारा लेना पड़ रहा है. जिले में एक बार फिर से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लापरवाही का एक ऐसा ही मामला सामने आया है.

26 घंटे बाद मिला एंबुलेंस : इस बार एक पहाड़ी कोरवा ग्रामीण को एंबुलेंस के लिए 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण गंभीर रूप से घायल मरीज बेहतर उपचार के लिए अस्पताल में पूरे एक दिन तड़पता रहा. इस दौरान अधिकारी और कंपनी के लोग एंबुलेंस के प्रोटोकॉल में व्यस्त होने का हवाला देते रहे लेकिन घायल युवक के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी.जैसे तैसे निजी साधन से युवक को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.जहां से मरीज को रायपुर रेफर किया गया.लेकिन रायपुर पहुंचते ही युवक ने दम तोड़ दिया.युवक की मौत के बाद भी परिवार को सरकारी शव वाहन के लिए भटकना पड़ा.जिसके बाद निजी वाहन से युवक के शव को लाना पड़ा.

प्रोटोकॉल बना पहाड़ी कोरवा के लिए काल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे घायल हुआ था युवक ?: बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम ककना के मदेश्वरपुर निवासी गुड्डू कोरवा 4 अक्टूबर को बजल साय के साथ ग्राम घटगांव गया हुआ था. घटगांव से वापस लौटते समय ग्राम सिधमा के पास सड़क के गड्ढों को भरने के लिए गिराए मुरुम में युवक की बाइक अनियंत्रित हो गई.जिसके बाद गुड्डू के सिर पर गंभीर चोट आई.युवक को ग्रामीणों ने बरियो अस्पताल में भर्ती कराया.लेकिन 24 घंटे तक युवक के लिए अस्पताल का इंतजाम ना हो सका.

प्रोटोकॉल में व्यस्त थी एंबुलेंस : युवक के परिजनों का आरोप है कि जब युवक को बड़े अस्पताल ले जाना था तब एंबुलेंस प्रोटोकॉल में व्यस्त थी. परिजन का कहना है कि उन्होंने संजीवनी 108 में फोन किया लेकिन उन्हें कह दिया गया कि वे प्रोटोकॉल में व्यस्त हैं. इसलिए एंबुलेंस उपलब्ध नहीं करा सकते. इसके साथ ही उन्होंने इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को भी दी. लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए. पहाड़ी कोरवा युवक गंभीर रूप से घायल था और उसे तत्काल बेहतर उपचार की जरूरत थी. लेकिन युवक को एंबुलेंस उपलब्ध नहीं कराया जा सका. जबकि इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल खुद सरगुजा में मौजूद थे . राज्यपाल ने पहाड़ी कोरवा परिवारों से मुलाकत की लेकिन अधिकारी एक पहाड़ी कोरवा ग्रामीण को एंबुलेंस समय पर नहीं दे पाए. मरीज को रिफर करने के पूरे 24 घंटे बाद सोमवार की दोपहर 3.30 बजे उसे एंबुलेंस उपलब्ध कराया गया लेकिन रायपुर में उसकी मौत हो गई.



