UKSSSC पेपर लीक केस: प्रदर्शनकारियों ने ठुकराया देहरादून प्रशासन का प्रस्ताव, जारी रखेंगे आंदोलन

UKSSSC पेपर लीक केस ( Photo- ETV Bharat )

Published : September 26, 2025 at 4:45 PM IST | Updated : September 26, 2025 at 4:50 PM IST

देहरादून: रविवार 21 सितंबर को हुई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर बेरोजगार युवा आंदोलन की राह पर हैं. युवा प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इसका मुख्य केंद्र राजधानी देहरादून है. देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर सड़क किनारे युवाओं ने पिछले चार दिनों से धरना दे रखा है. यहां दिनभर सैकड़ों युवा अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं. प्रदर्शनकारी युवाओं ने डीएम, एसएसपी का प्रस्ताव ठुकराया: पेपर लीक प्रकरण के बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं को समझाने आज देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह धरना स्थल पर पहुंचे. उन्होंने बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों से वार्ता करते हुए धरना समाप्त करने की अपील की. लेकिन बेरोजगार युवाओं ने जिला प्रशासन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया. डीएम बंसल ने ये कहा: डीएम सविन बंसल का कहना है कि- छात्र-छात्राओं का भविष्य हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है. हमने आंदोलन कर रहे युवाओं को यह समझाने का प्रयास किया गया कि इस मामले में जितने भी इनपुट आए, उसके आधार पर जांच एजेंसियों ने प्रारंभिक जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. आंदोलन कर रहे युवा भी हमारे समाज का ही हिस्सा हैं. स्वाभाविक है कि प्रशासन, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री युवाओं के भविष्य को लेकर संवेदनशील हैं. -सविन बंसल, डीएम, देहरादून-

