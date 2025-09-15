ETV Bharat / state

डूंगरपुर: एसबीपी कॉलेज के प्रिंसिपल को कमरे में किया बंद...जानिए वजह

भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने एसबीपी कॉलेज के प्रिंसिपल को कमरे में बंद कर दिया.कॉलेज ग्राउंड ठीक कराने समेत कई मांगें थीं.

Students on dharna in front of principal's room
प्रिंसिपल रूम के आगे धरने पर विद्यार्थी (ETV Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 3:36 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर: जिले के भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने सोमवार को जिले के सबसे बड़े राजकीय एसबीपी कॉलेज के प्रिंसिपल गणेश निनामा को कमरे में बंद कर दिया. मोर्चा कार्यकर्ता प्रिंसिपल रूम के सामने धरने पर बैठे और नारे लगाए. विद्यार्थी कॉलेज के खराब ग्राउंड समेत कई मांगों को लेकर आक्रोश जता रही थी. प्रिंसिपल ने दरवाजा खुलवाया और तीन दिन में कॉलेज ग्राउंड ठीक कराने का भरोसा दिलाया, तब मामला शांत हुआ.

एसपीबी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष तुषार परमार ने बताया कि कॉलेज ग्राउंड पूरी तरह खराब हो चुका. ग्राउंड ऊबड़ खाबड़ है. झाड़ियां उग गई. इस वजह से छात्राएं कॉलेज के आगे के हिस्से में खेल रही थी, लेकिन प्रिंसिपल ने वहां खेलने से रोक दिया. इससे छात्राओं में रोष है. आक्रोशित छात्राओं के साथ ही बीपीएम के पदाधिकारी प्रिंसिपल रूम के सामने पहुंचे और नारेबाजी करते हुए गेट बंद कर दिया. इसके बाद प्रिंसिपल रूम के सामने नारेबाजी की.

डूंगरपुर कॉलेज में प्रदर्शन... (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें: धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल APO

तुषार ने बताया कि छात्राएं लंबे समय से ग्राउंड की सफाई के साथ उसे ठीक कराने की मांग की, लेकिन आज तक उसे ठीक नहीं किया. छात्राएं प्रिंसिपल के पास गई तो उन्हें ठीक से जवाब नहीं मिला. इसके अलावा पीने के पानी, खेल कीट और आईडी कार्ड नहीं मिलने की भी समस्या बताई. छात्र प्रिंसिपल को चैंबर के बाहर आकर ही बात करने के लिए अड़ गए. इस पर प्रिंसिपल बाहर आए और समझाइश की.

प्रिंसिपल से बातचीत के दौरान माहौल गरमा गया और ग्राउंड ठीक करवाने का आश्वासन मिलने पर उठने की बात पर अड़ गई. प्रिंसिपल ने अपने चैंबर से कलेक्टर को फोन किया. कलेक्टर से बात के बाद प्रिंसिपल गणेश निनामा ने छात्रों से कहा कि अगले 3 दिन में नगर परिषद ग्राउंड की सफाई और ठीक करा देंगे. परिषद की ओर से काम नहीं करने से कॉलेज अपने स्तर पर यह कार्य कराएगा. पानी का इंतजाम, आईडी कार्ड और खेल कीट को लेकर भी तुरंत व्यवस्था का भरोसा दिलाया. इसके बाद छात्राओं ने धरना समाप्त किया.

Last Updated : September 15, 2025 at 3:52 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PROMISE IMPROVING SYSTEM IN 3 DAYPRINCIPAL WAS LOCKED IN HIS ROOMDEMONSTRATION BY GIRL STUDENTSDEMAND TO REPAIR COLLEGE GROUNDDEMONSTRATION IN DUNGARPUR COLLEGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुर्गा पूजा व दिवाली पर विशेष ट्रेन: कोटा से कोलकाता, पुणे, कानपुर और गांधीधाम की यात्रा होगी आसान, जानिए टाइम टेबल

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की झलक: उदयपुर में वाइब्रेंट गुजरात में दिखा मेवाड़ी-गुजराती संस्कृति का अनूठा संगम

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

13 साल बाद क्यों बंद हो गया Hike, जो WhatsApp को भी देता था टक्कर!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.