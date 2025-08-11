सहरसा: बिहार के सहरसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-107) की खस्ता हालत को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. सहरसा को पूर्णिया और मधेपुरा से जोड़ने वाला यह महत्वपूर्ण मार्ग वर्षों से बदहाल स्थिति में है. अब इसकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि सड़क और गड्ढों में अंतर करना मुश्किल हो गया है. खासकर बैजनाथपुर चौक के पास सड़क की हालत बेहद खराब है.

कीचड़ में डूबकर प्रदर्शन: देश में विकास की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं. सरकारें चमचमाती सड़कों, हाईवे और कनेक्टिविटी को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करती हैं. लेकिन, जब हम जमीनी हकीकत की बात करें तो सहरसा का NH-107 की हालत उन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है. लोगों ने सड़क पर बने गड्ढों में लेटकर, कीचड़ में डुबकी लगाकर विरोध जताया.

सहरसा में अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat)

"पिछले कई महीनों से इस सड़क का निर्माण कार्य NHAI द्वारा अधूरा छोड़ा गया है. स्थिति यह हो गई है कि अब यह सड़क वाहन चालकों के लिए जानलेवा बन चुकी है. स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग और आम जनता सभी इस खराब सड़क की वजह से परेशान हैं."- रंजीत यादव, राजद नेता

सहरसा का NH बना दलदल: विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि सहरसा के लोग वर्षों से इस NH के निर्माण और मरम्मत की मांग कर रहे हैं. स्थानीय रणजीत यादव का कहना है कि उन्होंने कई बार इस समस्या की शिकायत सहरसा के जिलाधिकारी से की, लेकिन आज तक न तो कोई ठोस कदम उठाया गया और न ही सड़क निर्माण कार्य को पूरा किया गया.

सहरसा में एनएच मरम्मत के लिए प्रदर्शन (ETV Bharat)

चुनाव में सरकार को देंगे जवाब: रणजीत यादव ने कहा कि ऐसे में लोगों को मजबूर होकर सड़क पर उतरना पड़ा और इस अनोखे तरीके से विरोध जताना पड़ा. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सड़क की मरम्मति नहीं हुई, तो आने वाले चुनावों में वे सरकार को इसका जवाब वोट के माध्यम से देंगे.

"यह सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन चुकी है और आए दिन लोग घायल हो रहे हैं. फिर भी जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं." -रणजीत यादव, स्थानीय

लोग सड़क और गड्डे में कंफ्यूज: रणजीत यादव ने बताया कि कीचड़ और जलजमाव से कहां सड़क है और कहां गड्ढे यह लोगों को पता नहीं चल पा रहा है. जिसकी वजह से आए दिन इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन दुर्घटना का शिकार हो रही है. बरसात में जलजमाव इतना बढ़ जाता है कि सड़क किसी स्विमिंग पुल की तरह दिखाई देती है.

