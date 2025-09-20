ETV Bharat / state

आज सरकारी कर्मियों का होगा महाजुटान, रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की मांग

protest-under-jharotapef-demanding-to-increase-retirement-age-limit-government-employees-to-62-years-in-ranchi
सरकारी कर्मचारियों का होगा महाजुटान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2025 at 8:15 AM IST

2 Min Read
रांची: राज्य सरकार के कर्मचारियों का महाजुटान रांची में शनिवार 20 सितंबर को होगा. झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड इम्पाई फेडरेशन यानी झारोटैफ के बैनर तले जिला स्कूल मैदान में आयोजित कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में सेवानिवृत्त की उम्र सीमा 62 वर्ष करने सहित 11 सूत्री मांग सरकार से की जाएगी.

इस महाजुटान में राज्यभर से करीब 30 हजार से अधिक सरकारी कर्मी शामिल होंगे और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे. झारोटैफ के प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन की तैयारी पूरी होने की जानकारी देते हुए कहा कि हमलोग उन्हीं मांगों को लेकर चलते हैं, जिससे सभी कर्मचारी प्रभावित होते हैं.

इसमें सबसे प्रमुख मांग सेवानिवृत्त 60 साल के स्थान पर 62 साल करने के अलावे शिक्षा विभाग के शिक्षकों के एमएससीपी शामिल है. उन्होंने कहा कि इस महासम्मेलन के जरिए 11 सूत्री मांग सरकार के समक्ष रखी जाएगी और आगे की रणनीति तय होगी.

इन मांगों को लेकर सरकारी कर्मी करेंगे आंदोलन

झारोटैफ के बैनर तले होने वाले इस आंदोलन में सरकारी कर्मियों ने राज्य सरकार के मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है. झारोटैफ के प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह के अनुसार कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी जाएगी.

प्रमुख मांगों में अन्य राज्य कर्मियों की तरह शिक्षक संवर्ग को एमएसीपी का लाभ, केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ, राज्य कर्मियों की एनपीएस में जमा राशि को वापस लाने हेतु कदम उठाने, राज्य प्रशासनिक सेवा के सिमित परीक्षा में समस्त राज्य कर्मियों को बैठने का अवसर देना शामिल है. कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में इन सारे मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी.

