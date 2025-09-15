ETV Bharat / state

दारोगा और पुलिस भर्ती को लेकर पटना में कैंडिडेट्स का प्रदर्शन, जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े

पटना में दारोगा और पुलिस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया. डाकबंगला चौराहे पर रोका गया. सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई. पढ़ें खबर

पटना में पुलिस अभ्यर्थियों का प्रदर्शन
पटना में पुलिस अभ्यर्थियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read
पटना: राजधानी पटना की सड़कों पर सोमवार को दारोगा और पुलिस भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में उम्मीदवार झंडे लेकर सड़क पर उतरे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की. अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी और अनियमितताओं को लेकर वे काफी समय से आंदोलनरत हैं.

सीएम आवास के घेराव की कोशिश: प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना बनाई थी. इसके लिए वे जुलूस की शक्ल में सीएम आवास की ओर बढ़े, लेकिन प्रशासन ने डाकबंगला चौराहे पर ही बैरिकेडिंग कर दी. सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास के आसपास पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी गई है.

शिक्षक नेताओं का भी मिला समर्थन: इस प्रदर्शन को केवल अभ्यर्थियों का नहीं बल्कि शिक्षक समुदाय का भी समर्थन मिला है. कई शिक्षक और शिक्षक संगठन के नेता भी इस आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने सरकार से भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस ने लगाया बैरिकेडिंग
अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस ने लगाया बैरिकेडिंग (ETV Bharat)

डाक बंगला चौराहा पर बैरिकेडिंग: प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिहार पुलिस सेवा आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद का अपना कैलेंडर जारी करना चाहिए. इनका कहना था कि इन मांगों को उद्देश्य बिहार पुलिस और दारोगा भर्ती प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाना. पटना में सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की संख्या इतनी अधिक थी कि जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन वे सीधे डाक बंगला चौराहा की तरफ आगे निकल गए हैं.

अपडेट जारी....

TAGGED:

PROTEST POLICE RECRUITMENT IN PATNAपुलिस भर्ती को लेकर प्रदर्शनPATNABIHAR NEWSPROTEST IN PATNA

ETV Bharat Logo

