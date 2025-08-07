Essay Contest 2025

बजरंग दल कार्यकर्ता गिरफ्तार: गोवंश के मुद्दे में पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप, थाने में अर्धनग्न प्रदर्शन - PROTEST IN POLICE STATION

कोटा के आरकेपुरम थाने में बजरंग दल ने अपने 4 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया. उन्होंने पुलिस पर अभद्रता करने के आरोप भी लगाए.

Bajrang Dal workers demonstrating in police station
थाने में प्रदर्शन करते बजरंग दल कार्यकर्ता (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2025 at 6:18 PM IST

कोटा: शहर के आरकेपुरम थाने में गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया. इन लोगों ने पुलिस पर गोवंश के मामले में कार्रवाई नहीं करने और पुलिसकर्मियों पर अभद्रता का आरोप लगाया है. जबकि पुलिस ने बजरंग दल के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया. प्रदर्शनकारियों ने संबंधित पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की मांग करते हुए थाने में ही अर्धनग्न धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया.

बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल का कहना है कि हैंगिंग ब्रिज से अवैध रूप से गोवंश की तस्करी की सूचना महानगर के कार्यकर्ताओं को मिली थी. कार्यकर्ताओं ने हैंगिंग ब्रिज के नजदीक ट्रोले को रोक लिया था. सूचना पर आरकेपुरम थाना पुलिस भी मौके पर आ गई थी. ट्रोले में 11 गाय और तीन बछड़े थे. जबकि केवल 6 को ही परिवहन कर ले जाया जा सकता है. ऐसे में इन पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई. उनका आरोप है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ डीओ ड्यूटी कर रहे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण ने दुर्व्यवहार किया. उन्हें कपड़े खुलवाकर लॉकअप में छोड़ दिया. साथ ही बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों पर भी मर्यादित भाषा में कटाक्ष किए गए. हम लोग सुबह से ही अनिश्चितकालीन धरने पर थाने के बाहर बैठे हैं. जब तक लक्ष्मी नारायण को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, हम नहीं उठेंगे.

पढ़ें: गो तस्कर और बजरंग दल कार्यकर्ताओं में मुठभेड़, एक को लगी गोली - CATTLE SMUGGLING

थानाधिकारी महेंद्र मारु का कहना है कि एएसआई लक्ष्मी नारायण ने कागज होने पर ही ट्रोले को छोड़ा था. हंगामा करने पर कपिल गौड़, देवाशीष और नवीन को शांतिभंग की धाराओं में पाबंद करने के लिए गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया था, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है. जबकि एक युवक को शराब पीकर वाहन चलाने के चलते गिरफ्तार किया है. वाहन को भी जब्त किया गया है.

