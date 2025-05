ETV Bharat / state

बूंदी में सखी सेंटर के बाहर दो घंटे हंगामा व प्रदर्शन, स्टाफ बदलने की मांग - PROTEST IN BUNDI

बूंदी में सखी सेंटर के बाहर प्रदर्शनकारियों से समझाइश ( ETV Bharat Bundi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 10, 2025 at 7:31 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 8:32 PM IST 2 Min Read

बूंदी: जिला अस्पताल के सखी सेंटर के बाहर शनिवार दोपहर विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी), बजरंग दल और भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने करीब दो घंटे हंगामा किया. इनका आरोप था कि सखी सेंटर इंचार्ज एवं स्टाफ पीड़ित बालिकाओं को गलत मार्गदर्शन देते हैं. प्रदर्शनकारी सखी सेंटर के स्टाफ को हटाने की मांग कर रहे थे. उधर, सेंटर प्रभारी ने आरोप सिरे से खारिज किए. कोतवाली थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि​ सखी सेंटर के बाहर हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची. उन्होंने कहा कि बालिका की काउंसिलिंग हो गई है. मध्यप्रदेश से पुलिस बूंदी आई. बालिका को उन्हें सुपुर्द कर दिया. आगे की कार्रवाई संबंधित थाना पुलिस करेगी. इसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ता शांत हुए. बूंदी में सखी सेंटर का स्टाफ बदलने की मांग (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें:शराब ठेका हटाने के लिए महिलाओं का अनूठा विरोध, भजन-कीर्तन कर दिया धरना - PROTEST TO REMOVE LIQUOR SHOP सेंटर प्रभारी बोलीं-चेक कर सकते हैं कैमरे: सखी सेंटर प्रभारी शबनम ने कहा कि एक पीड़िता को कोतवाली पुलिस लाई थी. पुलिस ने पत्र दिया कि बालिका के परिजन नहीं आए हैं तो उसकी सुरक्षा को लेकर सखी सेंटर पर रखें. अब कोतवाली पुलिस के निर्देश पर हमने बालिका उसके पिता और पुलिस के सुपुर्द कर दी. शबनम ने कहा कि हमारे यहां अलग-अलग काउंसलर हैं, जो ईमानदारी से काम करती हैं. महिलाएं जो बोलती हैं, वहीं काम हम करते हैं, यदि कोई लड़की गलत कदम उठा रही है तो उसे समझाते हैं. यहां बालिग लड़कियों के केस आते हैं, यदि किसी को मुझसे आपत्ति है तो यहां कैमरे लगे हैं, चेक कर सकते हैं. ये थे आरोप: हिन्दू जागरण मंच के जिला मंत्री प्रशांत मोदी ने बताया कि 6-7 दिन पहले पुलिस ने एक बालिका को दस्तयाब कर सखी सेंटर भेजा. सात दिन से हिन्दू संगठन उससे संपर्क साध रहे हैं, लेकिन इंचार्ज ने बालिका से हमारी बात नहीं कराई. विहिप के नगर अध्यक्ष कुलदीप वधवा ने बताया कि सात दिन पहले पुलिस ने आश्वासन दिया था कि लड़की को सही जगह भेजेंगे, लेकिन सेंटर पर हमें मिलने नहीं दिया. भाजपा नेता भरत शर्मा ने कहा कि बूंदी सखी सेंटर के स्टाफ की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है. हमने मामले से जिला कलेक्टर को अवगत कराया व सेंटर स्टाफ हटाने की मांग की. इस दौरान भाजपा शहर अध्यक्ष राजकुमार श्रृंगी, राकेश बोयत, मनीष शर्मा, दिनेश राठौर, राजन पालीवाल, मनीष सिसोदिया आदि मौजूद थे.

