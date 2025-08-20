पटना: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर सोनपुर से आए लोगों ने जमकर हंगामा किया है. उनके साथ बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं. ये लोग विधायक रामानुज प्रसाद की शिकायत लेकर आए हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलना चाहते हैं.

'इलाके में बाढ़, विधायक गायब': असल में सोनपुर का इलाका इन दिनों बाढ़ से प्रभावित है. वहां से आए आरजेडी कार्यकर्ता और आम लोगों की शिकायत है कि स्थानीय विधायक रामानुज प्रसाद एक बार भी उनलोगों से मिलने नहीं आए हैं. मदद करना तो दूर की बात है, हाल-जान भी जानने की कोशिश नहीं की.

रामानुज प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग (ETV Bharat)

विधायक पर हो कार्रवाई: राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोग सोनपुर विधायक रामानुज प्रसाद से इतने नाराज हैं कि वह उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं. उनका कहना है कि विधायक को क्षेत्र के लोगों की जरा भी चिंता नहीं है. वह क्षेत्र में भी नहीं आते, ऐसे में वे लोग किसके पास अपनी समस्या लेकर जाएंगे.

"हमारे क्षेत्र में कई गांव में बाढ़ है. हमलोग बाढ़ से घिरे हैं लेकिन हमारे विधायक रामानुज यादव आज तक हाल-चाल लेने की नहीं आए हैं. इसीलिए उनके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं."- आरजेडी कार्यकर्ता

सोनपुर में बाढ़ से लोग बेहाल: सारण के सोनपुर में इन दिनों बाढ़ ने तबाई मचा रखी है. सोनपुर प्रखंड के कई गांवों में गंडक नदी का पानी भर गया है. ककड़ा चिलाव, चाहारम, हस्ती टोला, बारह पट्टी, राम घाट, जोगी बाबा, नवरसिया, नजरमीरा, पहलेजा शाहपुर दियारा, जहांगीरपुर, भरपुरा, खरीका, कसमर, शिकारपुर और कल्याणपुर समेत कई गांव पानी से घिर गए हैं. हरिहरनाथ मंदिर के पूरब हरिहरनाथ थाना परिसर में भी बाढ़ का पानी घुस गया था.

लालू परिवार के करीबी हैं रामानुज: सोनपुर विधायक रामानुज प्रसाद को लालू परिवार खासकर तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता है. वह पहली बार 2005 में सोनपुर से विधायक बने थे. हालांकि 2010 में इस सीट से राबड़ी देवी लड़ी थीं लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा. वहीं, 2015 और 2020 में फिर से रामानुज प्रसाद को जीत मिली. 1980 में लालू यादव भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं.

