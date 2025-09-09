ETV Bharat / state

NHM कर्मचारियों का प्रदर्शन : काले कपड़े पहनकर जलाई आदेश की प्रतियां, आदिवासी संस्कृति से जताया विरोध

जशपुर : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम कर्मचारियों का दस सूत्रीय मांगों को लेकर जारी आंदोलन दिन ब दिन सशक्त होता जा रहा है. हड़ताली कर्मचारियों ने काले कपड़े पहनकर सरकार के आदेश की प्रतियां जलाईं. ढोल-नगाड़ों की थाप पर आदिवासी संस्कृति का पारंपरिक नृत्य किया और रैली के रूप में सड़क पर उतरकर सीएमएचओ कार्यालय तक पहुंचे. यह अनोखा और सांस्कृतिक अंदाज का विरोध पूरे शहर में चर्चा का विषय बना.





आदेश जलाकर जताया विरोध : प्रदर्शनकारियों ने 24 घंटे के भीतर ड्यूटी ज्वॉइन करने के नोटिस और संगठन के राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के निलंबन के आदेश से नाराज कर्मचारियों ने काली वर्दी पहनकर आंदोलन स्थल पर एकत्र होकर प्रतियां जलाईं. इसके बाद रैली निकालते हुए ढोल-नगाड़ों की थाप पर नारेबाज़ी और आदिवासी नृत्य करते हुए प्रदर्शनकारी सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे. वहां संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. जी.के. जात्रा को ज्ञापन सौंपा.

काले कपड़े पहनकर जलाई आदेश की प्रतियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

“सरकार के झुनझुने पर अब भरोसा नहीं” : कर्मचारी संघ एनएचएम कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न बघेल ने कहा कि 18 दिनों से अलग-अलग तरीकों से आंदोलन चलाया जा रहा है ताकि शासन-प्रशासन ध्यान दे, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.सरकार कहती है कि कर्मचारियों की पांच मांगें पूरी कर दी गई हैं. पर आज तक लिखित आदेश जारी नहीं हुआ.