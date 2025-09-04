ETV Bharat / state

NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन जारी, दंतेवाड़ा में 350 कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा

प्रदेश संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि मोदी जी की गारंटी को सरकार पूरा करे.

NHM CONTRACT WORKERS PROTEST
350 कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा (ETV Bharat)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

September 4, 2025

दंतेवाड़ा: नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन जारी है. गुरुवार को 350 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सामूहिक त्यागपत्र विभाग को सौंप दिया. सामूहिक त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों का कहना है कि शासन प्रशासन उनकी मांगों को दबाने का काम कर रही है. लंबे वक्त से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. संबंधित विभाग और सरकार को चाहिए की हमारी जायज मांगों को माना जाए.

नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन: नाराज एनएचएम कर्मियों का कहना है कि उनकी मांगों को सुनने के बजाए उनको हड़ताल खत्म करने के लिए कहा जा रहा है. नाराज कर्मचारियों का कहना है कि वो पूरी मेहनत से अपना काम करते हैं. बावजूद इसके उनकी मांगों को सुना नहीं जाता है.

350 कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा (ETV Bharat)

350 संविदा कर्मियों ने दिया सामूहिक इस्तीफा: एनएचएम संविदा कर्मियों की मांगों पर जब शासन ने ध्यान नहीं दिया तब आज 350 कर्मचारियों ने अपना सामूहिक इस्तीफा विभाग को सौंप दिया. एक साथ इतनी बड़ी संख्या में संविदा कर्मियों के इस्तीफे से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ना लाजिमी है. कर्मचारियों का कहना है कि जबतक उनकी मांगे नहीं मानी जाती उनका प्रदर्शन जारी रहेगा.

350 कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा (ETV Bharat)

सरकार हमारी मांगों को लगातार अनसुना कर रही है. हम इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं कि लेकिन कोई भी हमारी बातों को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है. जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे: प्रदर्शनकारी

350 कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा (ETV Bharat)

सभी को मालूम है कि दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित जिला है. नक्सल प्रभावित जिले में किन हालातों में हम करते हैं किसी से छिपा नहीं है. जब शासन हमारी मांगों पर गंभीर नहीं हुआ तो हम लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है: प्रदर्शनकारी

मोदी की गारंटी पूरा करने की मांग: एनएचएम संविदा कर्मचारियों का कहना है कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में हमारी मांगों को पूरा करने का वचन दिया था. इसे मोदी की गारंटी में शामिल भी किया. अब जब उनकी सरकार बनी है तो वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं. अपनी मांगों के समर्थन और शासन पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने लगाया है. उनका कहना है कि अब वो शासन की दमनकारी नीति के खिलाफ प्रदेशभर के 16000 एनएचम कर्मचारी सामूहिक इस्तीफे की तैयारी कर रहे हैं.

10 सूत्री मांग के साथ 18 अगस्त से आंदोलन जारी: संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी विगत 18 अगस्त 2025 से अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत आंदोलनरत हैं. कर्मचारियों का कहना है कि 160 से अधिक बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी शासन प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते वे विवश होकर आंदोलन करने को मजबूर हुए.

सरकार पर दमन का आरोप: कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी रवैया अपना रहा है. व्हाट्सएप पर चेतावनी पत्र और बर्खास्तगी आदेश जितनी तेजी से भेजे जा रहे हैं, अगर उतनी ही तत्परता से हमारी समस्याओं का समाधान किया जाता तो यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती, कर्मचारियों का ऐसा कहना है.

प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ: कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी ने मुख्यमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की थी, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि प्रशासन संवाद स्थापित करने की बजाय बर्खास्तगी पत्र जारी कर आंदोलन को और उग्र करने की दिशा में ले जा रहा. एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन की यह कार्रवाई लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास है, और यदि मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

