बालोद/कबीरधाम/बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में मितानिनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है. मितानिनों ने अलग-अलग जिलों में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया. बालोद में मितानिन कलेक्टोरेट के बाहर इकट्ठा हुई और धरने पर बैठी. इस दौरान कलेक्टर से मिलने की जिद मितानिनों ने की.लेकिन मौके पर मौजूद अफसर और कर्मचारियों ने मितानिनों से मिलकर मामला शांत करने की कोशिश की. लेकिन मितानिनों ने किसी की भी बात नहीं मानी. इसी दौरान तेज धूप के बाद बारिश शुरु हुई.बारिश होने के कारण मितानिनों का समूह तितर बितर हो गया.आखिरकार मितानिनों ने आगे आंदोलन करने की चेतावनी दी और वापस लौट गईं.
क्या है मितानिनों की मांग : इस दौरान मितानिन चंद्रप्रभा सुधाकर ने कहा कि सरकार ने अब तक अपने वादों को पूरा नहीं किया है. मितानिन, प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और कोऑर्डिनेटर को NHM (नेशनल हेल्थ मिशन) के अंतर्गत शामिल करने का आश्वासन दिया गया था. लेकिन अब तक ये मांग पूरी नहीं हुई. इसी नाराजगी के कारण मितानिन अब आंदोलनरत हैं.वहीं सारिका मेहर ने बताया कि NHM के तहत सभी को शामिल और वादों का तत्काल पालन मितानिनों के कार्य का उचित सम्मान और सुरक्षा सहित अन्य विषय पूरे आंदोलन का मुख्य बिंदु है आपको बता दें कि मितानिन हजारों की संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं.
NHM में शामिल करने की मांग : मितानिन सुरेखा साहू ने कहा कि पहले हमें NGO के तहत काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन अब हम इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे. वहीं मितानिन मीना डोंगरे ने कहा कि हमारी मांग है कि हमें सीधे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शामिल किया जाए. यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, तो हम आगे चलकर उग्र आंदोलन करेंगे.
मोदी की गारंटी का क्या हुआ : मितानिनों ने आरोप लगाए कि सरकार बनने से पहले बीजेपी ने मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में 72 हजार मितानिनों को लाभ देने का वादा किया था.आज बीजेपी की सरकार सत्ता में है.डबल इंजन की सरकार है. फिर भी मितानिनों को दरकिनार किया जा रहा है.
कबीरधाम में 2000 मितानिनों का प्रदर्शन : कबीरधाम में भी मितानिनों ने प्रदर्शन किया.लगभग 2000 मितानिन और मितानिन कर्मी सड़कों पर उतरे. मितानिनों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक मार्च किया.इसके बाद वहां पहुंचकर जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा. जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की है कि चुनाव के पहले किए गए वादों को तत्काल पूरा किया जाए.
मितानिन कार्यक्रम को NGO को सौंपने का निर्णय गलत है.इससे जमीनी स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा.हमें लंबे समय से वाजिब मानदेय और स्थायित्व जैसी बुनियादी मांगों से वंचित रखा गया है.यदि हमारी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो हम आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे- सुमिति पाली, ब्लॉक समन्वय
बिलासपुर में मितानिनों का प्रदर्शन : बिलासपुर में भी मितानिनों ने तीन सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया.मितानिनों ने मांगें पूरी नहीं होने तक कामकाज ठप करने की ठानी है. आपको बता दें कि बिलासपुर जिले के करीब 3 हजार मितानिन और मितानिन प्रशिक्षक,हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर सहित ब्लॉक कोऑर्डिनेटर 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहें हैं.
मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी : मितानिनों का कहना है कि रायपुर के तूता माना में भी हमारी मितानिन बहनें अलग-अलग दिन अलग-अलग जिलों से धरना में शामिल हो रही हैं. उनका कहना है की भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र मे मितानिनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मे संविलियन करने का वादा किया था.जो भी काम मितानिन करते हैं उसमे 50% वृद्धि किया जाएगा.
ठेका प्रथा को समाप्त करने की मांग : वहीं सरकार के एक से डेढ़ साल होने के बावजूद अपनी वादों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा.लेकिन अब शासन के द्वारा दिल्ली के एक NGO को मितानिन कार्यक्रम को ठेका में दे दिया है. इसी ठेका प्रथा का पूरे छत्तीसगढ़ के मितानिन विरोध कर रही हैं.
घर से निकलते ही आ जाता है चालान, चाहे मंदिर जाओ या फिर श्मशान
साय कैबिनेट के फैसले: गरीबों को मिलेगा चना, नवा रायपुर बनेगा आईटी हब, रियायती दर पर सरकार देगी जमीन
साय सरकार ने 2 फीसदी बढ़ाया राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, केंद्र के बराबर मिलेगा 55 फीसदी