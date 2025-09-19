हिंदू युवा मंच ने घेरा रिसाली नगर निगम, कमीशनखोरी का लगाया आरोप, 11 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
हिंदू युवा मंच ने अपनी मांगों को लेकर रिसाली निगम का घेराव किया है.
Published : September 19, 2025 at 5:23 PM IST
भिलाई : हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रिसाली नगर निगम का घेराव किया. सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं के हाथों में गली-गली में शोर है, रिसाली निगम चोर है और रिसाली निगम मुर्दाबाद जैसे पोस्टर थे. हिंदू युवा मंच ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.
निगम पर कमीशनखोरी का आरोप : हिंदू युवा मंच के पदाधिकारी अमित पुरोहित ने बताया कि वे लंबे समय से निगम को ज्ञापन सौंप रहे हैं.लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा. उन्होंने कहा कि निगम सिर्फ कमीशनखोरी में व्यस्त है.आम जनता की परेशानी की ओर ध्यान नहीं दिया जाता.
मंच की प्रमुख मांगों में शहर की सड़कों पर बंद पड़ी बिजली व्यवस्था को सुधारना शामिल है, ताकि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अंधेरे में असुरक्षा का सामना न करना पड़े. इसके अलावा कृष्णा टॉकीज रोड पर लगे बड़े-बड़े यूनिपोल को हटाने की भी मांग की गई है, क्योंकि बढ़ती आबादी के बीच यह हादसों को न्योता दे सकते हैं - अमित पुरोहित, हिंदू युवा मंच
कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी : प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि निगम ने जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की तो मंच को और उग्र आंदोलन करना पड़ेगा. वहीं रिसाली निगम पीडब्ल्यूडी प्रभारी जहीर अब्बास ने बताया कि हिंदू युवा मंच ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है.
महापौर और कमिश्नर से चर्चा कर इन सभी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की कोशिश की जाएगी- जहीर अब्बास, प्रभारी पीडब्ल्यूडी, रिसाली निगम
जनता में पनपा असंतोष : इस घेराव ने एक बार फिर निगम की कार्यप्रणाली और जनता के बीच बढ़ते असंतोष को उजागर कर दिया है.स्थानीय लोग उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार उनकी समस्याओं का समाधान जल्द होगा.
